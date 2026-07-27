Arturo Brachetti il 15 dicembre 2026 al Teatro Regio (PR)

PARMA – ARTURO BRACHETTI

Solo

La decima stagione

Martedì 15 dicembre 2026

Teatro Regio di Parma – ore 21,00

Torna a Parma uno degli spettacoli più amati dal pubblico europeo.

Dopo oltre 700 repliche e 1 milione di spettatori, Arturo Brachetti torna a grande richiesta martedì 15 dicembre al Teatro Regio per festeggiare dieci stagioni di SOLO, il one man show più applaudito degli ultimi anni.

SOLO, con il suo carico di meraviglia e divertimento è stato già definito “un classico senza tempo” del teatro visivo, uno spettacolo che si va a vedere e si torna a rivedere per emozionarsi come la prima volta.

SOLO è un viaggio sospeso in uno spazio indefinito nella storia di Arturo e, parallelamente, in quella di ognuno di noi: 90 minuti in cui si susseguono risate, applausi e grande stupore che corrono veloci in uno spettacolo capace, da dieci stagioni, di conquistare gli spettatori di ogni età. Brachetti, mentre si avvicina a festeggiare il traguardo dei 50 anni di carriera, non smette di ammaliare il pubblico a cui regala 90 minuti di pura fantasia.

In SOLO protagonista è il trasformismo, l’arte di cui Brachetti è l’icona assoluta, a cui si affiancano le altre affascinanti discipline in cui Arturo eccelle: grandi classici come le ombre cinesi e la chapeaugraphie insieme alla poetica sand painting e il magnetico raggio laser.

Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: nella casa (e nella fantasia) di Arturo Brachetti tutto è possibile! Un vero e proprio as-SOLO per uno degli artisti italiani più amati nel mondo, che continua a incantare il pubblico con il suo lavoro più completo definito ormai un classico contemporaneo: SOLO.

L’evento fa parte della dodicesima edizione della rassegna “Tutti a Teatro” realizzata come sempre da Caos Organizzazione Spettacoli con il contributo organizzativo di Arci Parma.

I biglietti sono in vendita tramite il circuito www.ticketone.it e presso Arci Parma (Via Testi, 4 – PR).

Per informazioni:

CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma tel. 0521 706214 – spettacoli@arciparma.it