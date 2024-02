ART CITY 2024: gli eventi di Gallery16 sabato 3 febbraio 2024

BOLOGNA – Nell’ambito di ART CITY Bologna 2024 in occasione di ARTEFIERA, Gallery16 – lo shop di dischi, libri e il cocktail bar in via Nazario Sauro 16/A – vi aspetta con una giornata dedicata all’arte in tutte le sue più svariate forme.

Data e ora: sabato 3 febbraio 2024, a partire dalle 18.30

Programma della giornata:

ORE 18.30 PRESENTAZIONE LIBRO

Presentazione del libro di Cristian Uva “Il cinema d’animazione. Gli scenari contemporanei dal cartoon al videogame” (Ed. Carocci).

Incontro organizzato dal FutureFilmFestival, prodotto da Rete DOC.

Bookshop a cura di Libreria Trame.

Saranno proiettati corti di animazione.

L’autore dialogherà con Marco Cucco, professore associato e direttore del Master di primo livello in Management del Cinema e dell’Audiovisivo presso l’Università di Bologna.

Modera Giulietta Fara, Direttrice del FFF.

Il libro mostra come negli ultimi decenni l’animazione sia riuscita a conquistarsi un’assoluta centralità nel panorama dell’intrattenimento globale, anche rispetto al cinema “dal vero” di cui, ora più che mai, non può essere considerata un fenomeno ancillare bensì la preziosa linfa vitale. Gli sviluppi delle nuove tecnologie, del resto, hanno elevato all’ennesima potenza quel carattere pervasivo che l’animazione possiede fin dalla sua nascita, facendo sì che si configuri oggi, dal cartoon al videogame, come un orizzonte straordinariamente vasto. I contributi raccolti nel volume si concentrano dunque sulle forme di volta in volta assunte dall’animazione nella sua natura variegata e composita, secondo una prospettiva trasversale a culture, scuole e territori geografici differenti. Il quadro che ne emerge è quello di un seducente regno in cui, ancora più che in passato, convivono tradizione e innovazione, manualità e tecnologia, realismo e astrattismo, documentario e finzione, racconto infantile e narrazione adulta.

A SEGUIRE “SVANKMAJER: IN-SIGHT”

Una sonorizzazione dal vivo del DegHerl Trio per un collage originale creato da StudioFluxa di sette tra i più importanti cortometraggi animanti di Jan Svankmajer. Sullo sfondo della Caduta della casa degli Usher (1980) e di Flat (1968) si alternano le immagini di altre animazioni (s)componendo un immaginario onirico inquietante quanto surreale, di atmosfere che tutti abbiamo vissuto nei nostri sogni.

Proiezione del cortometraggio dalle 20.00 alle 24.00 con 2 Live session alle ore 21.30 e alle 22.30.

I DegHerl Trio sono un progetto laterale della band post-punk/new wave Deg Herl, in formazione chitarra, synth e voce con basi di basso e batteria.

Band inter-generazionale e spiazzante, che ha origine nel 2014 a Bologna. S’ispirano ai tardi anni 70 e ai primi anni 80 della new wave, un “humus” formativo, e un immaginario di sfondo su cui poi si stagliano anche le esperienze dei differenti componenti, che spaziano tra generi e codici “mutanti”, così come diverse son state le esperienze musicali passate dei componenti (dal dub, alla psichedelia, al kraut all’indie-rock).

La poetica musicale dei Deg Herl nasce essenzialmente dal loro nome: la pronuncia, infatti, suona come The Girl, cioè La Ragazza. Un gioco di «cabala fonetica» che rimanda alle visioni che animano i testi delle loro canzoni: vere e proprie storie immaginali che trasportano chi ascolta nella terra sempre inesplorata delle analogie.

Se i testi indicano la strada, la musica diventa il veicolo per arrivarci: sonorità post punk nevrotiche e taglienti, atmosfere di tango elettrico sino ad incursioni equilibrate nella dimensione wave e dark psych.

La formazione in Trio è composta da:

Raffaele K. Salinari: Voce/Chitarra

Daniela Gullotta: Tastiera/ Synth

Alessio Franzoni: Chitarra/Drum e bass pedals generator

A CHIUSURA DELLA SERATA “SHOT IN THE DARK”

Djset “anni ‘80 e non solo” a cura di Davide Testoni aka Devil DJ, Music Producer, Music Designer.

Da sempre cresciuto in ambienti legati all’ambito musicale, Devil Dj inizia, già da giovanissimo, ad intraprendere il suo percorso in quel mondo che non avrebbe mai più abbandonato. Inizia tutto per gioco, alla fine degli anni ‘70, quando, insieme al fratello, Ricci Dj, mette in piedi una radio indipendente, Radio Scacco Matto. Imbastendo le sue trasmissioni musicali, si trova, per la prima volta, a selezionare brani musicali da far ascoltare al pubblico. Devil diventa così il cliente preferito dei negozi di dischi di Bologna, predilige il Disco D’oro, Nannucci e Ricordi; accumula LP e Singoli di vario genere, a partire dal rock USA e dal Punk londinese fino ad imbattersi nel neo-nascente filone New-Wave. Parallelamente, inizia la sua carriera in alcune discoteche del panorama bolognese e ferrarese, come lo Small di Pieve di Cento e il Big Club di Cento, Le Bain Douche e il Matis di Bologna.

In breve tempo Devil diventa uno dei Dj più richiesti da tutti i locali della zona, fino ad approdare alle più famose discoteche della riviera romagnola: Aleph Club di Gabicce a Mare, Bandiera Gialla di Rimini Ethos Mama Club di Gabicce a Mare, Pascià di Riccione. Per almeno un decennio Devil è tra i più noti Dj dell’Emilia Romagna, conosciuto soprattutto nel mondo dei locali rock, come il Vox di Nonantola, Ca’ De Mandorli di San Lazzaro e Made in Bò di Bologna.

Oltre ad essere un esperto selezionatore musicale, si dedica anche alla produzione di brani inediti.

Vi invitiamo calorosamente a partecipare e ad immergervi in questa giornata dedicata all’arte e alla cultura.

Grazie per il vostro interesse e la vostra partecipazione. Speriamo di vedervi numerosi!