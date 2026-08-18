Arriva in Emilia-Romagna il Cammino “888 – Le donne cantano San Francesco”

Tre tappe tra Modena e Bologna dal 18 al 20 agosto

EMILIA ROMAGNA – Fanno tappa in Emilia-Romagna le otto protagoniste ​del Cammino “888 – Le donne cantano San Francesco. Un percorso di voci, pace e libertà“​ ​partito il 17 agosto da Grazie di Curtatone (Mn) con destinazione Assisi (Pg). ​Il viaggio promosso dalla Città di Curtatone e nato nel segno del Cantico delle Creature farà tappa a Mirandola (MO) il 18 agosto, a San Giovanni in Persiceto (BO) il 19 e a San Benedetto Val ​di Sambro il 20​. ​I tre luoghi, scelti non casualmente, diventano parte di un percorso artistico e spirituale​ che – attraverso performance artistiche originali costruite come un trittico tra sacro e profano – pone al centro il rapporto tra essere umano e natura, la cura delle relazioni e il cammino come esperienza di ascolto e consapevolezza​. L’iniziativa è promossa dalla Città di Curtatone.

Le otto artiste si alterneranno in una staffetta simbolica lungo il percorso di circa 376 chilometri: di giorno cammineranno e ad ogni tappa, alle ore 19 circa, è previsto un momento condiviso con le comunità locali, grazie alla performance “Cantica”, che darà voce, attraverso linguaggi e sensibilità diverse, a un patrimonio di racconti, canti e tradizioni orali. Questi gli appuntamenti emiliani: il 18 agosto presso la chiesa di Santa Maria Maggiore di Mirandola (MO), il 19 agosto presso la Collegiata di San Giovanni Battista a San Giovanni in Persiceto (BO), e il 20 agosto presso il Santuario della Madonna dei Fornelli, noto anche come chiesa della Madonna della Neve, a San Benedetto Val di Sambro (BO). Dopo le tappe emiliane, il cammino 888 proseguirà in Toscana e poi in Umbria.

Questo cammino collettivo, ispirato alla forza e all’attualità del messaggio francescano, intreccia arte, musica e partecipazione comunitaria ponendo al centro il rapporto tra essere umano e natura, la cura delle relazioni e il cammino come esperienza di ascolto e consapevolezza.

Il cammino è stato realizzato con la collaborazione di ANPI.

Il numero 8, filo conduttore dell’iniziativa, richiama gli 80 anni dal voto delle donne italiane e gli 800 anni dalla morte di San Francesco, ma anche il simbolo dell’infinito, della continuità e della rigenerazione. Da questa riflessione nasce un progetto culturale, artistico e partecipativo che collega idealmente il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Curtatone, per secoli affidato ai Frati Minori Francescani, alla Basilica di San Francesco di Assisi, attraverso un programma di iniziative aperte al pubblico. Come San Francesco riconobbe in Santa Chiara una compagna di fede e di missione, così il progetto “888” valorizza il contributo delle donne alla crescita delle comunità e alla trasmissione di un patrimonio culturale e spirituale capace ancora oggi di generare dialogo. Custodi nei secoli di racconti, preghiere, melodie e tradizioni orali, le donne diventano così il tramite attraverso cui il messaggio francescano continua a parlare al presente.

Un ulteriore elemento simbolico del progetto unisce la tradizione madonnara, di cui Grazie è riconosciuta capitale, al viaggio delle otto artiste. Un gruppo di madonnari ha realizzato una composizione formata da dodici icone dipinte su supporti in legno che compongono un Tau, simbolo della spiritualità francescana. Ogni icona rappresenta una delle tappe attraversate durante il cammino e sarà lasciata al Comune che l’ha ospitata, come testimonianza e memoria del percorso.

Durante le tappe, le 8 artiste porteranno con loro l’icona della Venerabile Madre Maria Ignazia Isacchi, fondatrice delle suore Orsoline del Sacro cuore di Gesù, che ha dedicato tutta la sua vita alla formazione e all’educazione di numerose ragazze. L’icona, dopo Assisi, andrà a Roma, e rimarrà in San Salvatore in Lauro, per poi arrivare a Urbino, nel Santuario del Sacro Cuore di Gesù, e infine ad Asola, dopo la beatificazione del 10 ottobre a Mantova.

LE PERFORMANCE ARTISTICHE DELLA COLLETTIVA 888

“Cantica” è un’originale performance artistica costruita come un trittico tra sacro e profano, spiritualità e tradizione popolare, che accompagnerà ogni tappa del percorso. Canti sacri sardi polivocali, narrazioni, paesaggi sonori, voci femminili, e strumenti della tradizione daranno vita, al termine di ogni giornata, a un momento di incontro con le comunità locali. L’opera performativa si sviluppa infatti attorno ai temi che costituiscono il cuore stesso del progetto: la riconnessione con la natura, la lentezza e l’ascolto. Dalla dimensione spirituale dei canti sacri alla forza archetipica delle figure femminili, fino alle melodie popolari che per secoli hanno accompagnato il lavoro, la maternità, l’amore e la lotta delle donne, “Cantica” si presenta come una narrazione corale capace di intrecciare memoria, territorio e contemporaneità.

TUTTE LE TAPPE DEL PERCORSO

LOMBARDIA – Dalle acque di Grazie di Curtatone (MN) , il Cammino prenderà il via il 17 agosto per raggiungere in giornata la chiesa dei Santi Benedetto e Simeone, nel complesso dell’Abbazia di San Benedetto in Polirone a San Benedetto Po (MN) .

Dalle acque di , il Cammino prenderà il via il per raggiungere in giornata la chiesa dei Santi Benedetto e Simeone, nel complesso dell’Abbazia di San Benedetto in Polirone a . EMILIA – Il 18 agosto il percorso proseguirà verso la chiesa di Santa Maria Maggiore, il duomo di Mirandola (MO) . Il 19 agosto sarà la volta della Collegiata di San Giovanni Battista a San Giovanni in Persiceto (BO) , per poi raggiungere il 20 agosto il Santuario della Madonna dei Fornelli, a San Benedetto Val di Sambro (BO) , noto anche come chiesa della Madonna della Neve.

Il il percorso proseguirà verso la chiesa di Santa Maria Maggiore, il duomo di . Il sarà la volta della Collegiata di San Giovanni Battista a , per poi raggiungere il il Santuario della Madonna dei Fornelli, a , noto anche come chiesa della Madonna della Neve. TOSCANA – Il 21 agosto il Cammino raggiungerà San Piero a Sieve (FI) , nel cuore del Mugello, dove le artiste si esibiranno nella Pieve di San Pietro, una delle più antiche del territorio. Il 22 agosto il percorso proseguirà verso la Chiesa del Santissimo Nome di Gesù di Pratovecchio (AR) , nel territorio di Pratovecchio Stia e porta d’accesso al Casentino. La tappa successiva, il 23 agosto , sarà la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Chiusi della Verna (AR) , nel cui territorio si trova il Santuario della Verna.

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LE PROTAGONISTE: 8 ARTISTE IN CAMMINO

Otto artiste e un comune legame con musica, canto, danza, teatro, fotografia e tradizioni popolari.

Marta Mazzocchi, da Melegnano (MI) , è musicista e madonnara, appassionata di musica e cultura popolare.

Asmara Bassetti, da Torremezzo di Falconara Albanese (CS) , lavora nell’ufficio stampa e ama raccontare territori e tradizioni.

Giulia Dabalà, da Losanna (Svizzera) , è musicista e cantautrice, con la voce al centro della sua ricerca artistica.

Margherita Frau, da Sassari , è attrice e cantautrice, legata alla musica popolare e alle tradizioni sarde.

Elisa Guarraggi, da Alessandria, è attrice, cantante e autrice, impegnata nella valorizzazione dei canti di tradizione orale.

Viola Marielli, da Sassari , è attrice e studia i canti tradizionali sardi, tra teatro, rito e comunità.

Sonja Kieser, da Vienna (Austria) , antropologa della musica, esplora gli spazi musicali sociali a stretto contatto con chi li vive.

Sara Ubbiali, da Bergamo , è danzatrice e ricercatrice del movimento, delle danze e delle tradizioni popolari.

IL LEGAME CON GRAZIE

Il Cammino 888 nasce a Grazie di Curtatone, il suggestivo borgo in cui ogni Ferragosto l’arte dei Madonnari incontra la devozione e la partecipazione di migliaia di persone. Nel contesto dell’Antichissima Fiera delle Grazie e del 52° Incontro nazionale dei Madonnari (13-16 agosto 2026), il progetto trova il suo punto di partenza ideale: il Santuario, il lavoro degli artisti del gessetto sul sagrato e la tradizione popolare della Fiera rappresentano infatti un naturale intreccio di arte, spiritualità, memoria e comunità, gli stessi elementi che accompagneranno le otto donne lungo il percorso verso Assisi.

L’ATTUALITÀ DEL MESSAGGIO FRANCESCANO

In un tempo dominato da velocità, rumore e frammentazione delle relazioni, il progetto propone il cammino come pratica di ascolto, la natura come spazio di riconnessione e la comunità come luogo di incontro. Una scelta che richiama l’attualità del messaggio francescano e che affida alla forza gentile della partecipazione un’alternativa concreta alle divisioni e ai conflitti del presente.

UN CAMMINO APERTO A TUTTI

Dopo l’anteprima della performance “Cantica”, il 14 agosto alle ore 19 sul piazzale del Santuario di Grazie, il viaggio prenderà avvio il 17 agosto sempre da Grazie di Curtatone, nel contesto dell’Antichissima Fiera e del 52° Incontro nazionale dei Madonnari, per concludersi il 26 agosto ad Assisi, creando un ideale ponte culturale e spirituale tra due luoghi che da secoli custodiscono tradizioni, arte popolare e devozione. “Il Cammino 888” non sarà soltanto un percorso da attraversare, ma una strada da condividere. Per questo il cammino è aperto a tutti: cittadini, associazioni, gruppi, pellegrini e viandanti potranno autonomamente unirsi alle camminatrici lungo le diverse tappe, contribuendo a costruire una grande esperienza collettiva di partecipazione, ascolto e comunità.