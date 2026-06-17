ARISA: due sold out per le date di Roma e Milano del “Foto mosse Tour”

Il 28 giugno 2026 a Piacenza Palazzo Farnese

PIACENZA – ARISA

ROMA E MILANO SOLD OUT

INZIA CON SUCCESSO IL TOUR DI “FOTO MOSSE”

DAL 13 GIUGNO INIZIA IL TOUR ESTIVO

FINO AI CONCERTI NEI TEATRI IL PROSSIMO AUTUNNO

IN SCALETTA I BRANI PIÙ AMATI DEL SUO REPERTORIO

E IL SUO NUOVO ALBUM FOTO MOSSE

É partito con successo il debutto del nuovo viaggio live di Arisa che ha ottenuto due sold out con le date première di Roma e Milano e prosegue dal 13 giugno con le date estive nelle location più belle d’Italia.

Il concerto di Arisa è molto più di uno spettacolo musicale: è un viaggio teatrale e autobiografico sull’identità femminile, sul dolore e sulla ricerca di sé. Diviso in quattro atti, il concerto racconta la trasformazione dell’artista da personaggio pubblico a donna autentica.

Nel primo atto, C’era una volta, Arisa ripercorre i suoi inizi e il peso dell’immagine costruita dal successo. Il passato appare come una memoria nostalgica ma anche dolorosa, segnata dal giudizio degli altri e dall’illusione che l’amore possa salvare dalla solitudine.

Il secondo atto, Foto mosse, entra nel cuore emotivo dello spettacolo e affronta temi come l’eredità familiare, i ruoli imposti alle donne e le relazioni tossiche. Qui Arisa prende coscienza del proprio dolore e comprende che la vera fedeltà deve essere verso sé stessa. L’amore viene raccontato non come ideale romantico, ma come esperienza che può ferire, trasformare e liberare.

Nel terzo atto, Medea, il concerto raggiunge il momento più drammatico. La figura mitologica di Medea diventa simbolo della devastazione emotiva femminile causata dal tradimento e dalla perdita di sé nell’amore. Attraverso immagini rituali e intense, il dolore viene trasformato in consapevolezza collettiva.

Infine, il quarto atto, A te meraviglioso amore mio, porta a una dimensione più tenera e pacificata. Dopo la sofferenza, emerge un amore più ampio e maturo: verso sé stessi, gli altri, la vita e le proprie fragilità. Il concerto si chiude non con un trionfo, ma con l’idea di una “sopravvivenza poetica”, lasciando al pubblico la sensazione di aver assistito a una confessione profonda sull’identità, la libertà e il bisogno umano di appartenersi davvero.

Sul palco insieme ad Arisa è presente una formazione composta da Martina Zaghi (cori e chitarra acustica), Pasquale Auricchio (cori), Fabio Dalè (basso e direzione musicale), Carlo Frigerio (tastiere e direzione musicale), Donato Emma (batteria), Christian Lavoro (chitarra), Giuseppe Barbera (pianoforte), insieme alla sezione d’archi composta da Tommaso Losito (violoncello), Alessia Giuliani (viola) e Ribecca Crosetti (violino). La direzione creativa dello show è affidata a Silvia Violante Rouge, mentre set e light design sono curati da Davide Pedrotti e Jordan Babev per Blearred, contribuendo a costruire un live pensato come un’esperienza immersiva, emotiva e visivamente riconoscibile.

Dopo l’estate, il percorso live di Arisa continuerà nei teatri di tutta Italia con una nuova serie di appuntamenti in programma il prossimo autunno, dove il racconto musicale dello show troverà una dimensione ancora più intima, emotiva e teatrale.

ARISA – CALENDARIO COMPLETO AGGIORNATO

ARISA – LIVE PREMIÈRE

20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini (data zero) – SOLD OUT

22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT

29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT

ARISA – SUMMER TOUR

13 giugno 2026 – Mestre (VE), Parco Bissuola

19 giugno 2026 – Bergamo, Lazzaretto

25 giugno 2026 – Alessandria, San Giorgio Festival – La Cittadella

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese

30 giugno 2026 – Verona, Teatro Romano

4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard

7 luglio 2026 – Castellazzo di Bollate (MI), Festival di Villa Arconati

9 luglio 2026 – Spoleto (PG), Festival dei Due Mondi, Piazza Duomo

11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio

19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso

28 luglio 2026 – L’Aquila, I Cantieri dell’Immaginario – Scalinata di San Bernardino

30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino

3 agosto 2026 – Palermo, Teatro Verdura

7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), La Versiliana Festival

8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello

29 agosto 2026 – Vicenza, Piazza dei Signori

4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Piazza Capitolo

6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

ARISA – LIVE 2026

14 novembre 2026 – Parma, Teatro Regio

17 novembre 2026 – Genova, Politeama Genovese

19 novembre 2026 – Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi

23 novembre 2026 – Lugano, LAC

25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo

28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT

30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi

2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour

4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo – SOLD OUT

7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio

10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium

12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria SOLD OUT

14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

18 dicembre 2026 – Mantova, Teatro Palaunical

21 dicembre 2026 – Cremona, Teatro Ponchie