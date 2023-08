Arena San Domenico: il 31 agosto Cristina d’Avena e i Gem Boy in concerto

FORLÌ – Sarà la voce della mitica Cristina d’Avena, accompagnata dai Gem Boy, a chiudere il cartellone dell’Arena San Domenico Estate 2023. Una serata di musica e magia che, giovedì 31 agosto, accenderà l’atmosfera forlivese con un concerto spettacolare.

“Quella di quest’anno – afferma l’Assessore alla Cultura Valerio Melandri – è un’Arena Estate speciale: è stato uno strumento culturale significativo per ripartire dopo l’alluvione e sarà anche l’ultima nella forma classica che abbiamo conosciuto fino ad ora, nel chiostro esterno del San Domenico prima dei lavori di ristrutturazione.

Siamo davvero contenti di chiudere il programma dell’Arena con un ospite così simpatico: Cristina d’Avena è una vera istituzione della musica pop (nel senso di popolare), che ha accompagnato e cresciuto più di una generazione di giovani. Sarà un’occasione per tutta la famiglia di passare una serata divertente e spensierata, in una cornice suggestiva dove anche gli adulti potranno tornare bambini, con leggerezza.”

Protagonista sarà proprio l’indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati, di ieri e di oggi, che farà vivere al pubblico l’emozione di poter cantare tutti insieme quei brani che hanno accompagnato l’infanzia di molti. Attraverso musica e parole i presenti saranno coinvolti nel mondo della fantasia per tornare a sognare e a divertirsi, tutti insieme, con grande simpatia. Il concerto è presentato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Forlì e il Servizio Cultura. Un gran finale per una stagione ricca di contenuti e qualità. Biglietti disponibili su Ticketone.it.