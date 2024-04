Archiginnasio d’oro a Romano Prodi, l’intervento della presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca e le motivazioni del conferimento

BOLOGNA – Nel corso della cerimonia di consegna dell’Archiginnasio d’oro a Romano Prodi, la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca è intervenuta ieri in apertura e ha dato in seguito lettura delle motivazioni del conferimento.

Di seguito l’intervento della presidente:

“Il conferimento dell’Archiginnasio d’oro a Romano Prodi rappresenta l’occasione per ripercorrere insieme il cammino umano, scientifico e culturale di una delle figure più prestigiose, non solo per la nostra città, ma nel panorama europeo.

Dalla sua esperienza accademica all’Università di Bologna fino alla presidenza della Commissione Europea, il Professor Romano Prodi ha saputo tenere insieme teoria e prassi, contribuendo in modo importante al crescita del nostro Paese sotto tanti profili, non ultimo nella cultura europeista e di partecipazione alla vita democratica dei cittadini. La bussola del suo impegno sono stati i valori europei di cooperazione e solidarietà, lavorando instancabilmente per rafforzare le istituzioni e per promuovere la pace attraverso l’integrazione.

Come economista ed accademico ha approfondito temi legati alla teoria economica, alla politica economica e allo sviluppo, ha saputo divulgare con grande capacità attraverso scritti e saggi il suo pensiero scientifico, stimolando il dibattito intellettuale e il confronto di idee non solo in ambito accademico, ma anche nell’opinione pubblica.

Il suo legame con Bologna ha arricchito la città e ne ha ampliato il ruolo a livello internazionale. Questo Archiginnasio d’oro riconosce quindi non solo il suo percorso di studi e il suo contributo in campo culturale, ma anche l’impegno costante nel contribuire a rendere Bologna – la sua casa – una città migliore, dove apertura internazionale e prossimità, conoscenza e solidarietà, rappresentano i punti cardinali”.

Motivazioni del conferimento Archiginnasio d’Oro a Romano Prodi:

