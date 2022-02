“Alza la voce” il 19 febbraio a Ferrara

Sabato alle ore 21.00 lo spettacolo con Giulia e Paola Michelini andrà in scena al Teatro Nuovo

FERRARA – Si prosegue con la Stagione di Prosa 2021-2022, il 19 febbraio andrà in scena Alza la voce, protagoniste le due sorelle Michelini, Giulia e Paola. Quest’ultima ne firma anche la sceneggiatura, insieme a Paolo Civati, regista dello spettacolo. Le musiche sono di Valerio C. Faggioni e la produzione è frutto della collaborazione tra il Teatro Stabile d’Abruzzo e Francioni Produzioni.

Giulia Michelini, noto volto del piccolo schermo, in particolare per il ruolo di Rosy Abbate nella serie tv Squadra Antimafia – Palermo oggi, ma anche per i diversi ruoli interpretati al cinema, lavorando con registi come Gabriele Muccino, Michele Placido, Ferzan Ozpetek. Dal 2010 inizia la carriera teatrale. La sorella maggiore, Paola, anch’essa nota al piccolo schermo per la partecipazione a diverse serie tv, diplomata all’Accademia Nazionale di arte drammatica Silvio D’Amico, si esibisce nei teatri a partire dal 2006.

Alza la voce prende spunto da un fatto reale – l’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina – ed utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi legati al femminile oggi, attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza. Servendosi anche del linguaggio proprio della Stand Up Comedy, Alza la voce racconta un confronto ironico e surreale, che procede per analogie, per sfumature emotive, visive, sonore. Pizza e Stella sono due lati contraddittori della stessa donna, sono una l’opposto dell’altra: Stella fa le pulizie all’interno del centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa, ed è determinata a liberarla, come se liberandola potesse spazzare via in un colpo solo tutte le ingiustizie che vede nel mondo e che lei stessa subisce; Pizza è disillusa, amara, leggera, troppo stanca per combattere, troppo feroce per essere davvero addomesticabile. Alza la voce è un tentativo di parlare del femminile e della sua natura, che sfugge a qualsiasi definizione. D’altronde definire l’Altro secondo le proprie categorie di giudizio non significa, di fatto, vincolarlo a uno stereotipo?

