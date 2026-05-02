Alle Popolarissime arriva BAUCI – Circo delle Città Invisibili

Il linguaggio del circo contemporaneo e le suggestioni di Italo Calvino per un progetto di creazione artistica di comunità nel Quartiere Porto-Saragozza

BOLOGNA – Dal 5 al 24 maggio, gli spazi e i giardini tra via dello Scalo e via Malvasia diventano un palcoscenico a cielo aperto grazie a BAUCI – Circo delle Città Invisibili: un progetto che intreccia creazione artistica e coinvolgimento diretto della comunità in cui artiste, artisti e abitanti della zona costruiscono insieme mondi immaginari, attraverso il linguaggio del circo contemporaneo.

Il percorso inizia con attività e laboratori per culminare in uno spettacolo itinerante e partecipativo ospitato all’interno del Giardino delle Popolarissime in otto repliche gratuite rivolte a tutte le fasce di pubblico (in programma dal 15 al 24 maggio).

Prodotto da Quattrox4 Circo ETS, con la coproduzione dell’Associazione Sosta Palmizi e il sostegno del Ministero della Cultura, lo spettacolo BAUCI – Circo delle Città Invisibili si sviluppa come un’esperienza immersiva in cui il pubblico attraversa installazioni scenografiche che evocano alcune delle città immaginate da Calvino, ricollocate nello spazio urbano attraverso un lavoro site specific.

Grazie ad acrobatica, equilibrismo e danza, i performer costruiscono un racconto in movimento in cui chi partecipa è chiamato a osservare, interagire e contribuire, diventando parte di un universo collettivo in continua trasformazione.

Ma BAUCI a Bologna non è solo uno spettacolo: è un progetto che coinvolge attivamente, già dalle settimane precedenti e durante le repliche, le persone che abitano il quartiere. Attorno allo spettacolo, infatti, si sviluppa un percorso fatto di appuntamenti diffusi e momenti condivisi attraverso il circo contemporaneo, un linguaggio potente, popolare e accessibile, capace di parlare in modo diretto a pubblici diversi, attraversando età, esperienze e sensibilità. È uno strumento che unisce, che costruisce relazioni, che fa dello stupore, del rischio e del coraggio la propria leva espressiva.

Si inizia con letture ad alta voce dedicate al mondo del circo e laboratori per famiglie alla Biblioteca Luigi Borges (martedì 5, 12 e 19 maggio). Parallelamente, al Condominio Scalo prende forma un piccolo laboratorio di scenografia, dove verranno costruiti alcuni oggetti dello spettacolo (venerdì 8 maggio). EKA/Strictly Underground, insieme ad alcuni acrobati della compagnia, approfondirà il linguaggio dell’acrodanza e aprirà e chiuderà la rassegna assieme ai giovani de “I Regaz della pista” il 15 e il 24 maggio. E poi allenamenti quotidiani nello spazio pubblico, momenti di incontro, pranzi di comunità e molte altre occasioni informali e spontanee che sfuggono a una programmazione rigida.

Ogni attività è gratuita ed è stata ideata, in dialogo con varie realtà che lavorano sul territorio: Fondazione IU Rusconi Ghigi, Biblioteca Jorge Luis Borges, la cooperativa Piazza Grande, il progetto Cresco e l’Associazione Strictly underground.

BAUCI è un progetto plurale che, attraverso il linguaggio universale del circo, costruisce occasioni di incontro, generando senso di comunità. È un’esperienza che prende forma nello spazio pubblico e dà il via alle iniziative di Bologna Estate che faranno tappa alle Popolarissime, aggiungendo un nuovo tassello al percorso di rigenerazione urbana di tutta l’area del comparto storico delle “Popolarissime”, promosso dal Comune di Bologna, Settore Politiche Abitative, in collaborazione con ACER e Fondazione IU Rusconi Ghigi. Il progetto BAUCI è coordinato dal Comune di Bologna, Settore Cultura e Creatività, e cofinanziato da Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile (ATUSS) della Regione Emilia-Romagna con risorse Fondo Sociale Europeo Plus 21-27.

Programma attività

Martedì 5 maggio alle 17

Biblioteca Jorge Luis Borges

Letture sul circo e laboratorio Circo in Famiglia per bambin*e famiglie

Prenotazioni: bibliotecaborges@comune.bologna.it / 0512197770

Venerdì 8 maggio alle 16

Laboratorio di scenografia alla Sartoria del Condominio, Laboratorio Scalo

Martedì 12 maggio alle 17

Biblioteca Jorge Luis Borges

Letture sul circo e incursioni artistiche per bambin*e famiglie

Prenotazioni: bibliotecaborges@comune.bologna.it / 0512197770

Martedì 19 maggio alle 17

Biblioteca Jorge Luis Borges

Letture sul circo e Laboratorio Circo in Famiglia per bambin*e famiglie

Prenotazioni: bibliotecaborges@comune.bologna.it / 0512197770

Domenica 24 maggio

alle 11 Laboratorio di Circo per bambin* @ Giardino delle Popolarissime

A seguire pranzo di comunità

Programma spettacoli

Giardino delle Popolarissime, via dello Scalo 16, Bologna

Venerdì 15 maggio: alle 18.30 inaugurazione con performance a cura dei Regaz della Pista e spettacolo

Sabato 16 maggio alle 11 e alle 16

Domenica 17 maggio alle 16

Venerdì 22 maggio alle 18:30

Sabato 23 maggio alle 11 e alle 16

Domenica 24 maggio alle 16 performance a cura dei Regaz della Pista e spettacolo

Durata: 60 minuti

Spettacolo gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti

Consigliato arrivare 15 minuti prima dell’inizio

In caso di maltempo lo spettacolo verrà rimandato

Le prenotazioni saranno attive dal 4 maggio. Dal vivo: il martedì dalle 11 alle 13 al Padiglione di Vetro e dalle 17 alle 19 in Biblioteca Borges. Online su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/bauci-circo-delle-citta-invisibili

Maggiori informazioni https://www.culturabologna.it/