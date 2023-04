All’Archivio storico “Monumenti da copertina”

Domenica 16 aprile, un laboratorio per ragazzi dai 7 ai 13 anni, alle 15 e alle 17, usando collage e stampa per reinventare un monumento modenese

MODENA – La Ghirlandina, Palazzo Ducale, la Fontana dei due fiumi possono diventare “star” da rivista? Accade nel laboratorio “Monumenti da copertina” in programma domenica 16 aprile all’Archivio storico del Comune di Modena, a Palazzo dei Musei (con ingresso da viale Vittorio Veneto 5), e aperto a ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 anni.

L’iniziativa fa parte di “L’archivio sono io #2”, il ciclo di quattro laboratori storico-creativi, curati da Pophistory, che tracciano un percorso nella vita passata della comunità modenese, attraverso i suoi luoghi e i suoi sapori grazie al patrimonio documentale custodito in Archivio. Piccoli archivisti curiosi possono, così, imparare a conoscere la città divertendosi, per comprendere come il presente affondi le proprie radici nel passato.

Nel laboratorio “Monumenti da copertina. I simboli della città incontrano l’Archivio” i partecipanti potranno scegliere uno o più monumenti e reinventarli secondo un’originale tecnica a metà tra collage e stampa: immagini e frammenti, fotografie e documenti diventeranno una matrice del tutto personale che, con l’aiuto di semplici strumenti, sarà la base per realizzare la copertina di una rivista patinata.

Il laboratorio prevede anche una breve visita alla Gipsoteca Graziosi e una speciale esperienza in 3D.

Il laboratorio si svolge negli spazi del Dida, a Palazzo dei Musei, in due turni divisi per fasce d’età: dalle 15 alle 16.30 per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni; dalle 17 alle 18.30 per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 13 anni. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotarsi via mail (info.archivio.storico@comune.modena.it). Per informazioni: www.comune.modena.it/archivio-storico; 059 203 3450.

Ogni incontro è preceduto da una breve visita a tema all’Archivio storico, durante la quale i partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento.

Il prossimo appuntamento sarà “Io, Archivio”, domenica 7 maggio.