Alla scoperta del mondo dei Tarocchi con Archan Paola Migliori

Sabato 4 marzo 2023 alle 11 incontro in via Grosoli 42. Alle 10 pedalata con Fiab per raggiungere la biblioteca

FERRARA – Una mattinata dedicata al mondo dei tarocchi, con pedalata per gli amanti delle due ruote. Sabato 4 marzo 2023 alle 11 la biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (zona Barco, Ferrara) ospiterà l’autrice Archan Paola Migliori che svelerà l’affascinante storia all’origine di questo mazzo di carte. L’incontro è proposto in occasione della mostra “Viaggio nel mondo dei tarocchi” di Vito Tumiati (in esposizione in biblioteca fino al 18 marzo 2023) ed è organizzato in collaborazione con FIAB Ferrara.

Per chi desiderasse raggiungere in bicicletta l’evento, con la pedalata di gruppo organizzata per l’occasione, il luogo di ritrovo è al Punto Bici a Porta Paola (piazza Travaglio 22, Ferrara) alle 10.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 797414/418 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Archan Paola Migliori lavora e vive a Ferrara, una città piena di riferimenti magici ad ogni angolo. Qui, alla corte degli Estensi nel XV secolo, si sviluppò l’uso dei Tarocchi.

Archan Paola da più di 40 anni studia i simboli e la storia di queste carte, elaborando una lettura in chiave diversa da quella tradizionale.

È autrice del libro ‘Tarocchi dal caos al cosmos’.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it