Alla Luppi la scrittrice Serena Ballista in dialogo con i più giovani sui temi della Giornata Internazionale della Donna

Mercoledì 4 marzo 2026 alle 10:15 incontro in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni

FERRARA – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la biblioteca comunale Luppi, di via Arginone 320 (Porotto – Ferrara) ospiterà, mercoledì 4 marzo 2026 alle 10:15 la scrittrice Serena Ballista per dialogare sulle origini della giornata e sull’importanza che essa ricopre.

L’autrice presenterà l’albo illustrato “Per mille camicette al giorno” e accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia vera dell’incendio alla ‘Triangle Waist Company’ di New York, avvenuto il 25 marzo 1911: un episodio drammatico che mise in luce le durissime condizioni di sfruttamento delle operaie dell’epoca.

L’evento è aperto a tutti, ma pensato in particolare per le nuove generazioni, affinché possano conoscere una pagina fondamentale della storia del lavoro e dei diritti delle donne.

A moderare l’incontro sarà Silvia Brunetti. L’autrice dialogherà inoltre con due classi della scuola secondaria di primo grado.

L’appuntamento offrirà ai presenti l’occasione per confrontarsi direttamente con l’autrice, disposta ad accogliere domande e curiosità, inducendo tutti a riflettere.

L’appuntamento è a partecipazione gratuita, aperto a tutti, con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Serena Ballista scrittrice, formatrice e attivista femminista modenese, vincitrice del Bologna Children’s Book Fair 2025 con il riconoscimento internazionale Bologna Ragazzi Award per il suo albo illustrato Per mille camicette al giorno (ill.SM.L.Possentini, Orecchio Acerbo, Roma 2024).

Dal 2009 al 2014 è Consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità nel Comune di Bastiglia (Modena) ed è componente del Comitato esecutivo della Conferenza provinciale delle donne elette di Modena. Contemporaneamente comincia il suo attivismo nell’UDI, modenese e nazionale, ed entra a far parte prima del Comitato d’onore, poi della Giuria del Premio “Immagini amiche”, nato dall’omonima Campagna politica in collaborazione con l’Ufficio italiano del Parlamento europeo e sotto l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

Nel 2014 viene eletta Presidente dell’UDI di Modena, per cui progetta e conduce anche laboratori didattici nelle scuole, finalizzati alla decostruzione dell’immaginario sessista e alla prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne. Dal 2012 è autrice di saggi, pamphlet, raccolte di racconti e albi illustrati per l’infanzia, tra cui si ricordano il White Raven Una stanza tutta per me (Settenove, 2017), tradotto anche all’estero, e Mimosa in fuga (Carthusia, 2021), pubblicato a cento anni dall’istituzione dell’8 Marzo come Giornata internazionale della donna. Con Settenove ha pubblicato Una stanza tutta per me (2017) illustrato da Chiara Carrer, Beaver, come Castoro (2021) illustrato da Martina Paderni, Toni, la Magicicada (2023) illustrato da Anna Forlati, Woolf! Woolf! (2025) illustrato da Letizia Iannaccone.

