Alla Luppi la scrittrice Chiara Fraternale ospite del gruppo di lettura “Pagine in Libertà”

FERRARA – Sarà la scrittrice Chiara Fraternale la protagonista, giovedì 9 maggio 2024 alle 17.30, alla biblioteca comunale Luppi di Porotto (via Arginone 320), dell’incontro con il gruppo di lettura della biblioteca “Pagine in libertà”. L’autrice presenterà il suo libro “Cosa succede dopo Alice” (Edizioni BookTribu 2023).

All’incontro sarà presente anche il gruppo di mobilitazione civica “Fare Diritti”.

L’appuntamento è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

“Cosa succede dopo Alice”

Si può rimanere creature sognanti passando dal Paese delle Meraviglie a un lavoro in banca, da un paese dal poetico nome di Zucchero alla grande città brulicante di vita? Quando Alice si accorge che la vita reale è fatta anche di delusioni decide di rimboccarsi le maniche, per evitare di accartocciarsi sul suo vittimismo e sulla sua fantasia. E a voi cosa succede quando vi rendente conto che le cose belle accadono solo nella vostra testa?

Il gruppo “Pagine in libertà” è parte della biblioteca e nasce dal desiderio di alcune lettrici volontarie di incontrarsi per condividere la passione per la lettura, per conversare e confrontarsi su libri con tema la figura femminile.

Il gruppo “Pagine in libertà” è aperto a tutti, la partecipazione è libera e gratuita.

Fare Diritti è un gruppo di mobilitazione civica, non soltanto femminile, nato un anno e mezzo fa, per collaborare dal basso, come dice il nostro “manifesto”, a migliorare la nostra città dal punto di vista dei diritti di partecipazione delle donne al mondo del lavoro, della ricerca e della conoscenza, della cultura, dell’impresa, della sanità, nell’ottica delle aspettative create dal PNRR in tutto il nostro Paese.

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it