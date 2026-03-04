Alla Fumettoteca la ‘Tigre’ tra le nuvolette come simbolo di resilienza, competenza e comando

L’attività fumettotecaria celebra il International Women’s Day nel segno di Caterina Sforza

FORLÌ – In occasione del ‘International Women’s Day – Giornata Internazionale della Donna‘, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’, con sede a Forlì, annuncia un’adesione ufficiale alla manifestazione globale attraverso un percorso culturale inedito che mette al centro la sua esclusiva e prestigiosa ‘Sezione Caterina Sforza’. Apertura gratuita pubblica straordinaria nel pomeriggio di domenica 08 marzo, dalle ore 14:00 alle 18:00, con l’esposizione in sede della documentazione relativa alla Sezione sforzesca, visita guidata, e mostre online dedicate. Il pubblico potrà visionare una esposizione ragionata di albi e volumi a fumetti dedicati alla nobildonna forlivese, accompagnata da approfondimenti critici curati dallo Staff di volontari. Non mancherà la presentazione dei progetti di ‘Economia Circolare della Cultura‘ che, attraverso il recupero dei fumetti, mirano a diffondere la lettura e i valori della parità nelle scuole del territorio. L’iniziativa si propone di scardinare gli stereotipi di genere analizzando l’evoluzione della figura femminile nella Nona Arte, prendendo come icona e guida la Signora di Forlì: una donna che, già nel Rinascimento, seppe imporsi in ambiti (politici, militari e scientifici) allora esclusivamente maschili. Inoltre, con la consapevolezza della valorizzazione del patrimonio locale, riscopriamo le radici forlivesi attraverso albi rari e fumetti che hanno reso omaggio alla Sforza. Impegnarsi nella educazione alla parità, con l’analisi del passaggio del ruolo femminile nel fumetto, da comprimaria a protagonista assoluta, specchio dei mutamenti sociali degli ultimi decenni. Infine, ma non ultimo, comprendere la cultura come bene comune, se a qualcuno è mai venuto in mente. Riaffermare il ruolo della Fumettoteca (Social Community Hub) come spazio aperto di riflessione e crescita collettiva, dove la Nona Arte diventa simbolo e strumento di emancipazione. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per tutto il pubblico. Per ulteriori informazioni 3393085390 (orario 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it

“Mescolare la figura storica di Caterina Sforza – dichiara GianLuca Umiliacchi Direttore fumettotecario – simbolo di resilienza, competenza (pensiamo ai suoi studi di erboristeria e chimica) e comando con la ‘Giornata Internazionale della Donna’ permette alla Fumettoteca di elevare il dibattito: non una celebrazione astratta, ma radicata nella storia del territorio e proiettata nel futuro attraverso il linguaggio universale del fumetto. Celebrare la donna attraverso la contessa sforzesca significa parlare di potere, cultura e autodeterminazione, di identità locale: Per Forlì, Caterina è un’istituzione. Un evento che parte dalla Sezione Caterina Sforza è in grado di creare un ponte immediato tra la cittadinanza e l’istituzione culturale, rendendo l’8 marzo una festa di orgoglio storico-culturale romagnolo. Dato che lo Staff è maestro nel valorizzare i tesori d’archivio, la Sezione diventa lo strumento ideale per dimostrare che non si è solo ‘custodi del passato’, ma anche voce attiva nel dibattito contemporaneo sui diritti e l’identità femminile. Infatti, non si tratta solo un semplice archivio bibliografico ma, bensì, un innovativo laboratorio di identità. Attraverso la documentazione raccolta, l’evento dell’8 marzo metterà in luce come il fumetto abbia saputo reinterpretare la ‘Leonessa di Romagna’: da eroina di biografie storiche a personaggio d’azione, fino a icona di indipendenza per le nuove generazioni di lettrici. Combattere gli stereotipi: dimostrando che la cultura pop è un terreno fertile per la parità di genere. Utilizzare questo fondo specifico per la Giornata della Donna permetterebbe di uscire dai soliti cliché celebrativi e futili, puntando su contenuti di spessore. Il fumetto – precisa lo Staff della Fumettoteca – è il medium perfetto per raccontare la forza della Sforza, capace di arrivare ai giovani con un linguaggio immediato ma profondamente stratificato. La cultura non si ferma, si e ti trasforma. Vi aspettiamo per scoprire che il futuro della parità ha radici antiche e pagine piene di colori.”.

La Sezione Caterina Sforza è uno dei fiori all’occhiello della Fumettoteca e inaugurata con l’intento di celebrare la ‘Tigre di Forlì‘, questa sezione non è solo un omaggio storico, ma un esperimento culturale che unisce il territorio forlivese alla Nona Arte. La Sforza, rappresenta una ‘Icona di forza e autonomia‘, il simbolo ante-litteram dell’emancipazione e della resilienza femminile. Analizzare come il fumetto ha reinterpretato la sua figura (da biografie fedeli a reinterpretazioni fantasy) è un esercizio critico di grande valore, valorizzare la donna partendo dal territorio proprio con Caterina Sforza, grande figura che la Fumettoteca tratta in modo esclusivo e innovativo. Memoria storica per ricordare come il fumetto sia stato anche uno strumento di emancipazione e di satira politica femminile. Un contesto cooperativo che, grazie alla consolidata rete collaborativa e partecipativa della Fanzinoteca d’Italia 0.2, l’Associazione Culturale 4live e la gemellata Fumettomania Factory APS di Barcellona P.G. Messina, rende la sede fumettotecaria punto di riferimento dinamico e attivo a livello socio-culturale, una ‘Biblioteca dei Fumetti‘, gratuita su richiesta, aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 3393085390 (orario 10/18) fumettoteca@fanzineitaliane.it – www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.

