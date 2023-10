Alla docente dell’Università di Parma Maria Careri la “Medaglia Giovanni Canneri” alla ricerca 2023

Consegnata in occasione del XXX Convegno nazionale della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana

PARMA – La docente dell’Università di Parma Maria Careri, Ordinaria di Chimica Analitica del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, in occasione del XXX Convegno nazionale della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana è stata insignita della “Medaglia Giovanni Canneri” per l’anno 2023, assegnata per ricerche distintive nel settore della Chimica Analitica.

Nella motivazione si legge: “A riconoscimento dell’intensa e qualificata attività di ricerca sullo sviluppo di metodi analitici basati sull’impiego di tecniche cromatografiche e di spettrometria di massa, finalizzati al controllo della qualità degli alimenti, al monitoraggio ambientale ed agli studi di proteomica. Di pari pregio l’impegno nell’attività didattica e nella formazione di giovani ricercatori”.

La rilevanza scientifica delle ricerche condotte dalla prof.ssa Careri ha portato a conseguire eccellenti risultati caratterizzati da forte innovazione nel campo della sensoristica per la rivelazione di biomarkers a scopo diagnostico e delle tecniche ifenate basate sulla spettrometria di massa, sia per quanto riguarda gli aspetti fondamentali delle tecniche sia per gli aspetti interdisciplinari associati alle applicazioni in campo biomedico, forense, ambientale, della qualità e sicurezza alimentare e nella proteomica. I risultati di queste ricerche hanno portato a più di 230 pubblicazioni su riviste scientifiche di prestigio internazionale e sono state oggetto di conferenze a invito in simposi internazionali, oltre che di precedenti riconoscimenti da parte della Divisione di Chimica Analitica, quali la medaglia “Arnaldo Liberti” per l’attività svolta nel campo della scienza delle separazioni e la medaglia “Alessandro Mangia” per il contributo alle ricerche in chimica bioanalitica. Per la sua attività di ricerca di rilievo internazionale la prof.ssa Careri recentemente è stata invitata a far parte del team editoriale di “Encyclopedia of Analytical Chemistry” (John Wiley & Sons) con il ruolo di Associate Editor sulla tematica “Instrumental and Molecular Methods in Bioanalytical Chemistry”.

La prof.ssa Careri ha inoltre favorito la creazione di reti di collaborazioni nazionali e internazionali contribuendo alla creazione dell’infrastruttura europea METROFOOD-RI e dell’infrastruttura nazionale PNRR METROFOOD-IT, grazie alla quale l’Università di Parma potrà erogare servizi metrologici avanzati per la qualità, sicurezza e autenticità degli alimenti.

Formazione e ricerca sono state infine alla base della fondazione della Scuola Nazionale in Metodologie Analitiche e Bioanalitiche in Spettrometria di Massa, che ha diretto dal 2005 al 2014.

La premiazione, riconoscendo il valore della ricerca svolta dalla prof.ssa Careri, testimonia anche il raggiungimento di risultati di grande rilievo nazionale e internazionale ottenuti dal suo gruppo di ricerca nel Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale: risultati che hanno anche contribuito al riconoscimento di “Dipartimento di Eccellenza” (2018-2022 e 2023-2027) da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca.