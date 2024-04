Alla Bassani si parla di “Auto elettriche a Ferrara”, fra testimonianze ed esperienze di utilizzo

Sabato 6 aprile 2024 alle 10.30 conferenza in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Ingresso libero

FERRARA – “Auto elettriche a Ferrara”. Di questo si parlerà sabato 6 aprile 2024, dalle 10.30, alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco, Ferrara) nell’ambito di una conferenza pubblica, con testimonianze ed esperienze di cittadini ferraresi che hanno adottato la mobilità elettrica. Tra gli speaker invitati a raccontare la propria esperienza: Damiano Foschi, Matteo Massarenti, Maurizio Motta e Donato Vincenzi.

L’incontro è a ingresso libero e aperto alla partecipazione di tutti gli interessati.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e di sostanze inquinanti, in alternativa ai veicoli con motore endotermico, le case automobilistiche già da alcuni anni hanno cominciato a proporre automobili a propulsione totalmente elettrica e a zero emissioni di CO2. La loro diffusione nel mondo è in costante crescita. Nei paesi della comunità Europea la mobilità elettrica è destinata ad avere nel prossimo futuro un ruolo sempre più importante, anche in vista dello stop alla vendita di veicoli che utilizzano combustibili fossili previsto per l’anno 2035.

I recenti progressi tecnologici su batterie e motori elettrici hanno permesso di creare veicoli elettrici affidabili, efficienti e adeguati alle necessità di mobilità per la maggior parte delle persone.

La gestione di un’auto elettrica, per quanto riguarda il viaggiare, la manutenzione, i consumi, è comunque diversa da quella a cui siamo abituati con auto a benzina o diesel; ci sono vantaggi e svantaggi che possono variare a seconda delle esigenze di utilizzo.

In questo incontro si parlerà di tutto ciò che riguarda l’utilizzo di auto elettriche, della diversa mentalità nel gestire i viaggi, della situazione sul territorio delle infrastrutture per la ricarica delle batterie, e degli aspetti economici collegati. Questi argomenti saranno illustrati attraverso la testimonianza concreta di chi già da diversi anni ha acquistato e utilizza l’auto elettrica per i propri spostamenti.

