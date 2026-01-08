Alla Bassani con il gruppo di lettura “Carlo Pagnoni” si parla del romanzo ‘Il mondo nuovo’ di Aldous Huxley

Sabato 10 gennaio 2026 alle 10:30 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara)

FERRARA – Sarà dedicato al romanzo ‘Il mondo nuovo’ di Aldous Huxley il nuovo incontro del Gruppo di lettura “Carlo Pagnoni”, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 10:30, alla biblioteca comunale Bassani (via G. Grosoli 42, Barco – Ferrara).

L’appuntamento, a cura di Adriana Di Pietro, è a partecipazione gratuita con iscrizione da effettuare chiamando il numero 0532418280 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Il romanzo immagina una società futura rigidamente organizzata, nella quale la stabilità sociale è garantita attraverso ingegneria genetica, condizionamento psicologico e una felicità artificiale ottenuta con il soma, la droga di Stato. In questo mondo apparentemente perfetto, l’individuo è privato della libertà, della creatività e dei legami affettivi profondi.

La storia segue vari personaggi che si muovono dentro e fuori i confini di questo sistema: tra loro spiccano Bernard Marx, che fatica a conformarsi, e John, il “Selvaggio”, cresciuto fuori dalla società tecnologica e incapace di accettarne i valori. Il confronto tra questi mondi solleva domande ancora attuali sul rapporto tra libertà e controllo, sul prezzo della stabilità, sul significato autentico della felicità e sull’identità umana in un’epoca dominata dalla tecnica.

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: https://archibiblio.comune.ferrara.it