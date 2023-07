Alessandro Cipolla resta in biancorosso

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto dell’atleta Alessandro Cipolla fino a giugno 2024. REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto dell’atleta Alessandro Cipolla fino a giugno 2024. Playmaker di Desio classe 2000, dopo aver completato il percorso giovanile in biancorosso, Cipolla ha disputato alcune stagioni in prestito nella serie cadetta tra Stella Azzurra Roma, Cividale del Friuli, Urania Milano e Treviglio, prima di tornare alla base nella stagione scorsa, dove è andato a referto 19 volte per un totale di 108 minuti disputati. Queste le parole di coach Dimitris Priftis: “Cipolla è un giocatore che si va ad aggiungere alle nostre rotazioni e ci permette di avere una panchina profonda come è necessario che sia a questi livelli. È un combattente, altruista, difende forte e passa bene la palla. Giocatori come lui sono molto importanti per la coesione e l’attitudine del gruppo e ritengo che siamo fortunati ad averlo nel nostro roster”.

Così ha commentato Alessandro Cipolla: “Sono molto contento di proseguire questo percorso a Reggio Emilia e ringrazio la società per la fiducia mostrata nei miei confronti. Pallacanestro Reggiana è a tutti gli effetti la mia seconda casa, vestire nuovamente questa maglia è per me motivo d’orgoglio, sono colori che sento miei e per cui darò sempre più del 100% per onorarli”.