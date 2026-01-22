Ale e Franz con Capitol’ho dal 23 al 25 gennaio al Teatro Celebrazioni di Bologna

BOLOGNA – ALE E FRANZ SCELGONO IL TEATRO CELEBRAZIONI PER IL DEBUTTO NAZIONALE DI CAPITOL’HO

Il nuovo spettacolo del duo comico è in programma venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 gennaio

Sarà il Teatro Celebrazioni di Bologna a ospitare la prima nazionale di Capitol’ho, il nuovo spettacolo di Ale e Franz, in programma venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 gennaio (feriali ore 21.00 e domenica ore 17.30). Si tratta di un traguardo importante per il duo comico, che festeggia trent’anni di carriera con uno show dove i loro personaggi più iconici si fondono con ospiti inediti, in un universo strambo e irresistibile dominato dalla loro inconfondibile ironia.

Capaci sempre di stupire e rinnovarsi, Ale e Franz – diretti da Alberto Ferrari – tornano in scena con uno spettacolo che inaugura una nuova era artistica: un ulteriore e sorprendente “capitol’ho” che va ad arricchire la loro consolidata storia professionale.

«Si torna indietro, sì, nel tempo. Ma solo per andare più avanti – afferma il regista. – Tra pezzi “classici” e pezzi meno classici, tra scene che sembrano uscite da ieri e altre che sembrano prese da domani, lo spettacolo racconta le nostre abitudini, le nostre paure, le nostre figuracce quotidiane e il nostro eterno tentativo di sembrare migliori di quello che siamo. Il pubblico – prosegue Ferrari – non sta a guardare: partecipa, respira, reagisce. Con discrezione, con rispetto, ma sempre al centro di quello che succede. Ale e Franz non spiegano la vita. La osservano. La imitano. La smontano. E ce la restituiscono un po’ storta, un po’ più chiara e decisamente più divertente. Perché alla fine, tra una risata e l’altra, si scopre che il teatro non serve a cambiare il mondo… ma aiuta tantissimo a capirlo».

Le scene dello spettacolo sono firmate da Eleonora De Leo, mentre il disegno luci è di Giuseppe Montella.

Capitol’ho, scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, è una produzione Dada, Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito in collaborazione con Essevuteatro.

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-capitolho-23-25-gennaio-2026/).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar 10 Codivilla, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861.

