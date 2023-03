Al via l’edizione 2023 di Miss Reginetta d’Italia: Manuela Arcuri madrina di Miss Reginetta d’Italia

Venerdì 31 marzo a Rimini inaugurazione del Concorso 2023

RIMINI – La splendida attrice, ex modella e conduttrice televisiva Manuela Arcuri sarà l’attesa madrina della cerimonia di apertura di Miss Reginetta d’Italia 2023 il celebre concorso organizzato dalla New Meta Event e diretto da Alessio Forgetta che negli anni ha scoperto le più belle ragazze italiane e si è imposto come principale vetrina per entrare nel mondo dello spettacolo, della moda e del cinema grazie ai numerosi sponsor e partners internazionali della manifestazione sempre in cerca di nuovi volti e nuovi talenti.

La serata inaugurale dell’edizione 2023 si terrà domani venerdì 31 marzo dalle ore 21,30 al Frontemare di Rimini alla presenza di Flavia Cappelli la splendida 18 enne romana che con un sorriso meraviglioso e un fisico statuario ha sbaragliato le 64 concorrenti finaliste provenienti da tutta la penisola e si è conquistata la corona di Miss Reginetta d’Italia nel 2022.

Flavia Cappelli, insieme alle Miss che hanno conquistato le ambite fasce nell’elettrizzante finalissima della scorsa edizione a Riccione, sfileranno per l’occasione durante la serata con le collezioni di costumi e di abiti delle firme più esclusive del made in Italy.

Sarà proprio Manuela Arcuri a presentare la sfilata e a far conoscere al grande pubblico le splendide Miss protagoniste di una grande serata tutta dedicata alla bellezza e alla moda.

“Apriamo una nuova grande edizione di Miss Reginetta d’Italia – ha dichiarato il patron Alessio Forgetta – durante questi mesi il nostro obiettivo è quello di scoprire nelle varie regioni d’ Italia e di valorizzare le più belle e talentuose ragazze . Siamo ben lieti di mettere a disposizione delle nostre Miss numerose opportunità di lavoro nel mondo della moda e dello spettacolo grazie ai nostri partners internazionali. Miss Reginetta d’Italia può rappresentare un primo importante passo sul quale costruire con lo studio e con il lavoro il proprio futuro.”

Con Miss Reginetta d’Italia prenderà il via anche “Queen Mood” il primo reality girato durante un concorso di bellezza che permette di far scoprire al pubblico le storie di vita e le emozioni delle giovanissime Miss in gara per la conquista dell’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia, nonché tutti i segreti e i retroscena che si celano dietro il brillante mondo dei concorsi di bellezza.

Tra gli eventi legati a Miss Reginetta d’Italia ricordiamo anche Miss Reginetta Over ovverosia il concorso di bellezza riservato alle bellissime e affascinanti donne, dai 30 ai 65 anni, provenienti tutta la penisola. La bellezza senza età di tre generazioni di donne, professioniste, mamme e nonne che hanno voglia di mettersi in gioco e di esaudire un sogno nel cassetto.

Tra gli ospiti attesi della serata anche Mirka Cesari, la nota psico – grafologa della tv che è entrata nel cuore degli italiani facendo conoscere la scienza della grafologia al grande pubblico della televisione, analizzando personaggi di oggi e di ieri in tantissime trasmissioni televisive Rai e Mediaset tra cui “Buona Domenica” di Canale 5 e “ Mattina in Famiglia” Rai 1.

Mirka Cesari analizza ogni anno le grafie delle finaliste di Miss Reginetta d’Italia, per aiutarle sia a superare paure e incertezze che a capire e far emergere le loro attitudini, personalità talenti e obiettivi, valori fondamentali per una carriera nel mondo dello spettacolo.