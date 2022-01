Al via le nuove attività didattiche in museo per le scuole del territorio

Sul sito del museo il programma delle proposte per bambini e ragazzi. Aperte le prenotazioni per le classi

FERRARA – Da gennaio 2022 è di nuovo possibile prenotare attività per le scuole al Museo civico di Storia Naturale di Ferrara. Infatti, l’Amministrazione Comunale ha confermato per quest’anno l’incarico all’Associazione Didò per le attività didattiche in Museo.

L’Associazione Didò, che si occupa del progetto “Scienze Naturali e Ambiente”, collabora con il Museo di Storia Naturale di Ferrara da più di vent’anni, con proposte rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

Nel corso degli anni le proposte si sono progressivamente ampliate per numero e tipologia, dalle visite guidate generiche o tematiche ai moduli di esplorazione delle collezioni museali, dai percorsi animati per gli asili nido, le scuole materne ed elementari fino alle proposte di laboratorio scientifico per il secondo ciclo della scuola primaria e le scuole secondarie, da svolgersi nell’aula didattica del Museo.

Le attività 2022 saranno in presenza ma, data l’emergenza sanitaria, è stata inserita anche la possibilità di svolgere, su richiesta delle classi, attività in modalità DAD (didattica a distanza) e DDI (didattica digitale integrata).

Tra le numerose proposte sono state selezionate alcune attività appositamente ripensate e riadattate per essere svolte a distanza, in collegamento audio-video con i nostri operatori. Tali attività prevedono: presentazioni multimediali, giochi interattivi, visione di materiale fotografico/audiovisivo e di reperti museali con relative spiegazioni.

In particolare si segnalano “Il mondo dei dinosauri”, “Suoni della natura”, “Favole della preistoria” tra le proposte per le materne e primo ciclo della primaria; “Speciale Coronavirus”, “Astronomia: stelle e pianeti”, “Le risorse e l’impronta ecologica”, “Dai batteri all’uomo. L’origine della vita” per le scuole secondarie.

Esistono poi come ogni anno le nuove proposte, come “H2O lab” e “Eco lab”, laboratori di analisi e campionamento di reperti; “Paleo Art” e “Alla scoperta degli utensili preistorici” come approfondimenti tematici tra i laboratori di paleontologia umana.

Si confermano anche le proposte di laboratori di Citizen Science, per sviluppare il concetto di scienza aperta al contributo di tutti i cittadini, per il monitoraggio delle specie animali e vegetali su aree estese, da svolgersi in aree verdi della città o del territorio limitrofo.

L’associazione è inoltre sempre disponibile per creare percorsi personalizzati nel caso di alunni con specifiche esigenze di apprendimento e per qualsiasi altra particolare esigenza da parte degli insegnanti.

I dettagli e il programma dell’ Offerta didattica 2022 sono consultabili sul sito del museo: https://storianaturale.comune.fe.it nella sezione ‘Scuole, università, famiglie, amici’. Le richieste di informazioni e le prenotazioni vanno indirizzate alla mail dido.storianaturale@gmail.com

Le attività saranno svolte nel rispetto delle normative anti-COVID19.