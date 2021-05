Al via la stagione di corsi pista e corsi strada con le nostre moto

Oltre le gare, la scuola guida RR44 di Rolfo. Confermata e consolidata la collaborazione fra il Green Speed e la scuola di guida su due ruote del campione Roby Rolfo

EMILIA ROMAGNA – Per il secondo anno consecutivo il Team Green Speed collabora con la Scuola RR44 di Roberto Rolfo, viceiridato 250 cc nonchè campione del mondo 2019 e 2020 nel mondiale Endurance categoria Stock.

Anche quest’anno, quindi, è stretta la collaborazione sul circuito di Cremona per i corsi su pista e su strada con le Kawasaki del team, nonchè con le gomme Dunlop che il team monta e che anche Rolfo ha scelto come pilota.

“Mi fa piacere che la stagione di corsi inizi di nuovo insieme al Team Green Speed e a Simone Steffanini, con cui ho corso bene negli anni scorsi (gara in salita di Monzuno del Civs + Civ + Mondiale Supersport a Misano) oltre ad essermi trovato bene per i corsi di guida e sicurezza – dice Rolfo -. Fa piacere anche il fatto di poter dare un servizio migliore ai clienti grazie all’assistenza di un team professionale, a livello di moto e prestazioni. La stagione di corsi che inizia a Cremona, gommata Dunlop, sarà anche occasione di sviluppo sia per l’amatore ma anche per il pilota di tutti i giorni”.