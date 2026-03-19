Rapporto sull’Economia della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

FORLÌ-CESENA – RIMINI – Lunedì 23 marzo, alle 16, a Forlì, la Camera di commercio della Romagna presenta il Rapporto sull’Economia Romagna – Forlì-Cesena e Rimini 2025 e delinea gli scenari futuri, con una riflessione sulla necessità di superare le resistenze al cambiamento, “non per rinnegare la nostra identità, ma per evolverla”.

Mettere in discussione le certezze del passato per interpretare i cambiamenti di un mondo nuovo. È questo il cuore di questa edizione del Rapporto sull’Economia della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che sarà presentato lunedì 23 marzo alle 16, a Forlì nella Sala Zambelli della Camera di commercio della Romagna.

L’appuntamento annuale, organizzato dalla Camera di commercio della Romagna con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, rappresenta il momento fondamentale di analisi dei dati economici del 2025 e, soprattutto, di definizione degli scenari strategici per il sistema produttivo locale.

l titolo scelto per quest’anno, “Abbiamo sempre fatto così… Sfidare il presente per costruire il futuro“, è un invito diretto a imprese, istituzioni e mondo economico a superare le resistenze al cambiamento.

In un’epoca di trasformazioni dirompenti e di continui shock, la Romagna vuole confermarsi un laboratorio di innovazione capace di attrarre talenti e investimenti.

“Il nostro territorio ha basi solide, ma la velocità del cambiamento globale non ci permette di restare fermi alle formule di ieri – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna.-. Sfidare il ‘si è sempre fatto così’ non significa rinnegare la nostra identità, ma evolverla. Quest’anno guardiamo al futuro con relatori di calibro internazionale per capire come l’intelligenza artificiale, la bioingegneria e i nuovi assetti geopolitici impatteranno sul nostro sistema e sulla competitività delle nostre imprese”.

Il Programma dell’evento, moderato da Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera e adjunct professor di Storia socioeconomica dell’innovazione all’Università Luiss Guido Carli, vedrà il contributo di alcune delle voci più autorevoli del panorama scientifico, accademico e istituzionale. Oltre al presidente Carlo Battistini, interverranno Roberto Viola, direttore generale DG Connect, Commissione Europea, Maria Chiara Carrozza, docente di Bioingegneria e Biorobotica, Università Milano-Bicocca, già presidente CNR, Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi. A seguire, spazio all’innovazione pura con Marco Ramilli, fondatore e CEO identifAI e Marino Zerial, direttore di Human Technopole. A Dario Fabbri, direttore della rivista geopolitica Domino, è affidata l’analisi delle dinamiche internazionali. Chiuderà i lavori Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.

L’evento si terrà in presenza a Forlì, nella sede della Camera di commercio.

Maggiori informazioni alla pagina dell’evento sul sito www.romagna.camcom.it