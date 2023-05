A Seregno (MB) le Finali Nazionali Under 15

SCANDIANO (RE) – L’Under 15 sarà impegnata da domani fino a domenica alle Finali Nazionali al PalaSomaschini di Seregno (MB). I rossoblu cercheranno di entrare tra le prime tre posizioni in classifica del girone per arrivare a giocarsi lo Scudetto. Un anno fa molti di questi ragazzi erano stati nella squadra per le finali di Campionato Under 13, classificandosi terzi nel girone con una vittoria (5-2 contro Seregno) e due sconfitte (Trissino e Sandrigo) e nella Coppa Italia Under 15, dove al primo anno persero le due partite contro Trissino e Sarzana.

Nel girone a cinque squadre, due sono le squadre venete (Valdagno e Roller Bassano) che sono le favorite d’obbligo, dopo che gli ultimi tre scudetti sono stati vinti da Roller Bassano, Follonica e Trissino, in una categoria dove i rossoblu hanno vinto lo Scudetto nel 2016/2017 (dove militavano Barbieri, Busani, Stefani, Vecchi). Le gare: Giovedì ore 12 contro Valdagno (3° in Veneto), alle 17:50 contro Agrate (2° in Lombardia), mentre venerdì alle 10:30 contro Forte dei Marmi (2° in Toscana) ed infine alle 16:30 contro Roller Bassano (campione Veneto).

I rossoblu hanno vinto il loro girone della Zona 3 (Emilia-Marche). 15 vittorie ed 1 pareggio il ruolino di marcia dei rossoblu, unici classificati per le fasi finali. 229 i gol segnati contro i 29 subiti, contando che il team di Nicolò Busani dovrò confrontarsi con realtà che hanno un campionato molto più competitivo (il Veneto ha 11 squadre contro le 5 emiliane). 77 le reti di Riccardo Busani, il miglior marcatore di tutto il torneo Under 15, che recentemente ha esordito anche in Serie A2. 39 le reti di Montanari e 30 di Montecroci, 29 di Ranati, 20 di Depietri, 16 di Barbieri, 10 di Vivi e 8 di Moufid. Con un anno di esperienza in più in categoria, Scandiano punta ad entrare tra le prime tre, per giocarsi Quarti e Semifinali per entrare nella finalissima che sarà giocata nel pomeriggio di domenica.

Convocati Under 15: Samuele Barbieri, Riccardo Busani, Rebecca Depietri, Mattia Francia, Jacopo Gilioli, Stephan Montanari, Tommaso Montecroci, Sara Moufid, Carlalberto Ranati – Allenatore: Nicolò Busani

Il calendario delle gare

Finali Nazionali Under 15 – PalaSomaschini di Seregno (MB)

Giovedì 25 maggio

12.00 – Qual | Gir.B – 1 RH Scandiano x H. Valdagno

18.00 – Qual | Gir.B – 2 CSA Agrate x RH Scandiano

Venerdì 26 maggio

10.30 – Qual | Gir.B – 3 RH Scandiano x Forte dei Marmi

16.30 – Qual | Gir.B – 4 R. Bassano x RH Scandiano

Sabato 27 maggio – Live Streaming: https://youtube.com/live/97jN3hTz-8A?feature=share

dalle 16 i Quarti, alle 19 le Semifinali | Domenica Semifinali e finali