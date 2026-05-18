A Ritrovar le Storie del Teatro dell’Orsa a Rubiera (RE)

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Herberia nell’ambito della programmazione di avvicinamento di reggionarra 2026. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti

RUBIERA (RE) – «Venti di storie soffiano nel paese di Tarot. Un paese dove le parole si sono rimpicciolite, accorciate fino a sparire. Ma un giorno un saltimbanco arriva sulla piazza con un carretto bislacco capace di riaccendere le storie. Fiabe, fole e memorie di infanzia si intrecciano e portano la meraviglia»: il gruppo autorale del Teatro dell’Orsa introduce A Ritrovar le Storie, spettacolo intergenerazionale dai 5 anni ai 105 anni che martedì 19 maggio alle ore 18 sarà in scena al Teatro Herberia di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, nell’ambito della programmazione di avvicinamento di reggionarra 2026.

Aggiungono gli artisti del Teatro dell’Orsa in merito allo spettacolo interpretato da Monica Morini, Bernardino Bonzani e Franco Tanzi: «Ogni essere umano è portatore di serbatoi di memoria e immaginazione, il filo d’oro della narrazione cuce insieme le vite. Tra le storie si ride delle paure superate, del nostro inciampare goffo nella vita e degli sciocchi che a volte acchiappano la fortuna per la coda. Si trattiene il fiato nell’oscurità del mare, fino a riemergere nello stupore della vita che è tonda e sempre ricomincia come le storie che camminano sempre. Parole e racconti si alimentano a vicenda, chiamano domande. I racconti svelano l’invisibile, le parole attraversano i confini, si allungano e corrono tra vecchi e bambini, opposte estremità della vita».

A Ritrovar le Storie, ospite di numerosi Festival nazionali e internazionali, è ispirato all’omonimo libro di Annamaria Gozzi, Monica Morini e Daniela Iride Murgia (Edizioni Corsare), opera finalista al prestigiosissimo Premio Andersen e vincitrice del Premio Elsa Morante “Il mondo salvato dai ragazzini”.

Il Teatro Herberia si trova in Piazza Antonio Gramsci 1b a Rubiera (RE).

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Contatti: Biblioteca 0522 622257, biblioteca@comune.rubiera.re.it.

info sulla replica a Rubiera: https://www.reggionarra.it/event/a-ritrovar-le-storie/.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.