A place of safety di Kepler-452 dal 5 all’8 marzo all’Arena del Sole di Bologna

BOLOGNA – Teatro Arena del Sole

via Indipendenza 44, Bologna

5 – 8 marzo 2026

Sala Leo de Berardinis

giovedì e venerdì ore 20.30 | sabato 19.00 | domenica 16.00

Kepler-452

A place of safety

Viaggio nel Mediterraneo centrale

ideazione Kepler-452

regia e drammaturgia Enrico Baraldi e Nicola Borghesi

con le parole di Flavio Catalano, Miguel Duarte, Giorgia Linardi, Floriana Pati, José Ricardo Peña

con Nicola Borghesi, Flavio Catalano, Giorgia Linardi, Floriana Pati, José Ricardo Peña / Davide Pascarella

assistente alla regia Roberta Gabriele

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro Metastasio di Prato, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, Théâtre des 13 vents CDN Montpellier (Francia)

in collaborazione con Sea-Watch e EMERGENCY

spettacolo in italiano, inglese, spagnolo e portoghese con sovratitoli in italiano e inglese

durata 1 ora e 50 minuti

Premio Ubu 2025 come Miglior spettacolo di teatro

Premio Franco Enriquez 2025 per la Nuova Drammaturgia e per l’Impegno sociale e civile

Premio Le Maschere del Teatro come Migliore autore di novità italiana

Dopo il successo dello scorso anno A place of safety – Viaggio nel Mediterraneo centrale di Kepler-452 torna in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 5 all’8 marzo (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00).

Lo spettacolo è frutto di un lungo periodo di indagine sul campo intorno al tema della SAR (search and rescue), cominciato con i dialoghi tra Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, fondatori e componenti di Kepler-452, e alcuni referenti di ONG. Sono proprio alcuni degli operatori umanitari a salire sul palcoscenico e raccontare, assieme a Nicola Borghesi, la drammatica realtà della tratta migratoria nelle acque del Mediterraneo centrale.

A place of safety ̶ prodotto da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale insieme a Teatro Metastasio di Prato, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Théâtre des 13 vents CDN di Montpellier e realizzato in collaborazione con Sea-Watch e EMERGENCY ̶ si è aggiudicato il Premio Ubu 2025 come Miglior spettacolo di teatro, il Premio Nazionale Franco Enriquez per la sezione Nuova Drammaturgia e per la sezione compagnie per l’impegno sociale e civile e il Premio Le Maschere del Teatro assegnato a Kepler-452 come Migliore autore di novità italiana.

Venerdì 6 marzo alle 17.30 al Làbas (vicolo Bolognetti 2, Bologna) sarà presentato il libro A Place of Safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale, a cura di Lorenzo Donati, pubblicato nel 2025 da ERT e Luca Sossella editore nella collana Linea, curata da Sergio Lo Gatto e Debora Pietrobono. In dialogo con la compagnia e il docente e critico teatrale Donati, la direttrice artistica di ERT Elena Di Gioia.

Dopo un periodo di residenza a Lampedusa, Enrico Baraldi e Nicola Borghesi sono partiti l’11 luglio 2024 dal porto di Messina per la rotta mediterranea a bordo della nave Sea-Watch 5. Nell’arco di quasi cinque settimane di navigazione la crew ha soccorso 156 persone, sbarcate poi nel “place of safety”: il porto di La Spezia. Al termine della missione la nave è rientrata in Sicilia il 5 agosto.

Durante il percorso di creazione, gli artisti hanno incontrato alcuni operatori di Life Support, la nave di EMERGENCY, e di Sea-Watch, che sono diventati protagonisti dello spettacolo in scena con Nicola Borghesi: Flavio Catalano, ufficiale tecnico sommergibilista della Marina Militare, ora in pensione e volontario su Life Support per EMERGENCY in 26 missioni dal 2022 e recentemente parte (sempre con Emergency) della missione Global Sumud Flotilla; Miguel Duarte, fisico matematico portoghese, un civil sea rescuer nel Mediterraneo centrale dal 2016, membro dell’equipaggio della nave Iuventa che ha rischiato fino a venti anni di carcere per un’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oggi capo missione per Sea-Watch e anche lui parte della Global Sumud Flotilla verso Gaza lo scorso ottobre 2025; Giorgia Linardi, giurista e portavoce di Sea-Watch, con esperienze anche con Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents in Libia e, attualmente, Visiting Professor al Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra; Floriana Pati, infermiera specializzata in medicina della migrazione e che dal 2022 ha partecipato a cinque missioni di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo centrale sulla nave Life Support di EMERGENCY; José Ricardo Peña, nato in Texas, figlio di immigrati messicani, che ha lavorato come elettricista sulle navi prima di diventare un volontario con Sea-Watch, portando a compimento quattro missioni e dando una mano durante i periodi di cantiere (nelle date bolognesi la sua presenza sarà portata sul palco dall’attore Davide Pascarella).

Le testimonianze raccolte, relative agli ultimi dieci anni di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo, diventano nella drammaturgia le tappe di una missione: dalle paure prima di partire, alle motivazioni che spingono a imbarcarsi, ciò che accade quando ci si avvicina alla zona delle operazioni, il soccorso, fino poi al viaggio di ritorno. Tra le narrazioni dei personaggi una domanda affiora nella mente dei registi: “Come si deve raccontare questa storia?”.

Prossime date:

dal 19 al 22 marzo 2026, Teatro Modena – Genova

dal 26 al 29 marzo 2026, Teatro Astra – Torino

dal 31 marzo al 1 aprile 2026, Teatro Ariosto – Reggio Emilia

dal 22 al 24 aprile 2026, Schaubühne am Lehniner Platz – Berlino

Kepler-452

Nicola Borghesi, Enrico Baraldi e Paola Aiello fondano nel 2015 la compagnia teatrale Kepler-452 come registi, autori e attori, condividendo un’ambizione, un desiderio, un’urgenza: aprire le porte dei teatri, uscire, osservare, attraverso la lente della scena, ciò che c’è fuori, nel reale.

I formati teatrali creati da Kepler-452 si muovono nell’ambito del teatro documentario e spaziano dal coinvolgimento in scena di non-professionisti (o attori-mondo, come preferiscono chiamarli), al “reportage” teatrale, alla creazione di percorsi audioguidati e altri dispositivi di interazione con lo spazio urbano.

A partire dal 2018 la compagnia Kepler-452 è prodotta da ERT con cui realizza nello stesso anno Il giardino dei ciliegi – Trent’anni di felicità in comodato d’uso: il testo di Anton Čechov incontra la storia di uno sgombero abitativo realmente accaduto; nel 2019 F – Perdere le cose, che debutta a VIE Festival, in cui viene affrontata la vicenda di un migrante senza documenti che, secondo la legge italiana, non può entrare sul palcoscenico; nel 2022 Il Capitale – Un libro che ancora non abbiamo letto, in cui il fondamentale testo di Marx è raccontato attraverso la voce e i corpi di un gruppo di operai della GKN di Firenze, un’azienda i cui lavoratori sono stati licenziati in blocco con un’e-mail nel luglio del 2019. Il Capitale – Un libro che ancora non abbiamo letto è andato in scena in importanti festival internazionali come il Kunstenfestival di Bruxelles (2023) e il FIND Festival presso il teatro Schaubühne di Berlino (2024).

Oltre agli spettacoli di teatro documentario, Kepler-452 realizza alcuni esperimenti di teatro partecipato: dal 2017 mette in scena diverse edizioni di Comizi d’amore, un format che racconta alcune comunità a partire dalle domande poste da Pier Paolo Pasolini nel suo documentario omonimo. Nel 2021 Comizi d’amore è lo spettacolo di apertura del FIBA, Festival Internacional de Buenos Aires.

Un altro genere esplorato dalla compagnia è quello dei monologhi in forma di reportage teatrali: nel 2021 viene realizzato Gli Altri. Indagine sui nuovissimi Mostri, dedicato all’odio sociale e social, drammaturgia di Riccardo Tabilio e Nicola Borghesi, che ne è anche interprete. Del 2022 è Album (progetto vincitore del bando Stronger Peripheries), un’indagine sul rapporto tra memoria, malattia di Alzheimer e catastrofi ambientali, creato a partire dall’esperienza vissuta dalla compagnia durante l’alluvione in Emilia-Romagna.

Nel 2022 debutta Non Tre Sorelle (una produzione Teatro Metastasio di Prato), con la regia di Enrico Baraldi che firma la drammaturgia insieme a Francesco Alberici: uno spettacolo in cui tre attrici ucraine e due attrici italiane mettono in scena la storia del loro incontro dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Lo spettacolo è vincitore del premio ANCT-Associazione Nazionale Critici di Teatro. Le attrici ucraine Yuliia Mykhalchuk e Nataliia Mykhalchuk sono anche le protagoniste del documentario Dear Audience di Enrico Baraldi presentato al Biografilm 2025: una riflessione sull’arte in tempo di guerra e sugli effetti dei conflitti sulla vita delle persone comuni. Sempre sulla guerra in Ucraina, nel 2025 Graziano Graziani ed Enrico Baraldi firmano il podcast Teatri di guerra, ascoltabile sulla piattaforma RaiPlay Sound. Realizzato tra Leopoli, Kyiv, Odessa, Chernobyl, Charkiv e Cherson racconta gli spazi teatrali ucraini e le vite degli artisti che continuano ad andare in scena.

A novembre 2024 ha debuttato al Teatro delle Passioni di Modena Uno spettacolo italiano con la regia e drammaturgia di Nicola Borghesi e Niccolò Fettarappa, entrambi anche in scena (prodotto da ERT / Teatro Nazionale).

Di quest’anno è La zona blu, una lettura di appunti in forma di diario di bordo accompagnata da immagini documentarie originali sull’esperienza di Baraldi e Borghesi a bordo della Sea Watch 5, da cui è nato A Place of Safety.

Tra i vari premi, Kepler-452 vince il Premio Rete Critica nel 2018 per Il giardino dei ciliegi – Trent’anni di felicità in comodato d’uso; nel 2020 il premio “Gli Asini”, dell’omonima rivista diretta da Goffredo Fofi, attribuito per il percorso della compagnia; nel 2023 il Premio Speciale Ubu per l’attività di ricerca sul campo nell’ambito della realizzazione de Il Capitale – Un libro che ancora non abbiamo letto; nel 2025 Le Maschere del Teatro Italiano come Migliore autore di novità italiana per A place of safety e, per lo stesso spettacolo e per l’impegno sociale e civile della compagnia, il Premio Nazionale Franco Enriquez – Città di Sirolo e il Premio Ubu 2025 come Miglior spettacolo di Teatro.

La collana Linea di ERT e Luca Sossella editore ha pubblicato nel 2018 Il giardino dei ciliegi – Trent’anni di felicità in comodato d’uso, nel 2019 F. – Perdere le cose e nel 2023 Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto a cura di Lorenzo Donati. Sempre a cura di Donati e nella collana Linea esce nel 2025 la pubblicazione del volume A Place of Safety, che contiene il copione, interviste agli artisti e approfondimenti di studiosi e collaboratori.

Sabato 7 marzo alle ore 19.00 la replica sarà sovratitolata per persone sorde e ipoacusiche, grazie alla collaborazione con Associazione FIADDA Emilia-Romagna.

Domenica 8 marzo alle ore 16.00 la replica sarà audio descritta (incluso tour tattile) per gli spettatori non vedenti e ipovedenti, grazie alla collaborazione con Centro Diego Fabbri di Forlì, nell’ambito del Progetto Teatro No Limits.

Vengo anch’io! Laboratori creativi per bambin* mentre i grandi sono a teatro

sabato 7 marzo, ore 19.00

Gioco-laboratorio a cura di Fondazione Bottega Finzioni-ETS

Storie scomposte

Un luogo, un oggetto, due personaggi, un imprevisto: quante pieghe può prendere una storia? Attraverso un gioco di combinazioni e scambi, i/le partecipanti scriveranno o disegneranno un racconto o una sua porzione, scoprendo come colpi di scena e abbinamenti inattesi possano generare le trame più originali, divertenti, inaspettate.

Info: il costo di ogni appuntamento è di 7 € per bambini, 10 € se le/i bambini sono 2 oltre al prezzo del biglietto dello spettacolo per i genitori ridotto del 20%. Disponibilità limitata e fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria, entro il giorno precedente al laboratorio, a: biglietteria@arenadelsole.it | tel. 051 2910910.

Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44

Prezzi dei biglietti: da 7 € a 30 € esclusa la prevendita

Biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00

Tel. 051 2910910 – biglietteria@arenadelsole.it | bologna.emiliaromagnateatro.com