A Oltremare di Riccione migliaia di fan ballano con Carolina Benvenga

RICCIONE (RN) – Migliaia di fan in delirio per Carolina Benvenga. Un’intera Laguna di Ulisse in piedi, a ballare. È stata una vera festa, ieri (sabato 6 agosto) con una delle autrici più famose di baby dance, uno dei volti più amati dai piccoli per “La posta di YoYo” in tv. Carolina è famosissima con milioni di visualizzazioni online e in TV. Sotto lo sguardo attento e curioso di Cleo, Blue, Pelè e delle altre delfine, nella giornata di ieri (sabato 6 agosto), Carolina ha coinvolto il pubblico in balli e canti con le sue hit ‘La Pinna’, ‘La danza della spiaggia’, ‘Pesciolino Dance’ e ‘BumBum ChaCha’.

“Prima di iniziare ricordo a tutti, bimbi, mamme e papà che il mare e tutto il mondo vanno rispettati _ dice Carolina _ A partire da come si smaltiscono i rifiuti, soprattutto la plastica”. Molte della canzoni della Benvenga trasmettono messaggi importanti sul rispetto della natura e degli animali. E il pubblico di Oltremare, come quello di tutti gli altri parchi Costa Edutainment, lo apprezza moltissimo: tutti i parchi Costa da sempre operano per trasmettere messaggi di rispetto dell’ambiente e sostegno della biodiversità.

La festa con Carolina Benvenga è proseguita durante ‘Delfini- Lo spettacolo della natura’ in compagnia delle addestratrici e dei delfini. Spazio anche alle foto all’Oltremare Theatre per immortalarsi con Carolina. Le famiglie sono arrivate un po’ da tutta Italia per poterla incontrare.

L’estate di eventi prosegue nei parchi Costa Edutainment con un ricco calendario fino a dopo Ferragosto.

ALL’AQUAFAN ‘MAXILOVE’ fino al 31 agosto

Prosegue fino al 31 agosto tutti i giorni (alle 14.30) MAXILOVE in Piscina Onde, uno spettacolo di energia e colori, dove si trasmette un chiaro messaggio: la musica ci salverà. Ripercorrendo tutti i fatti storici più importanti a livello mondiale, dove la musica è stata protagonista, in Aquafan ogni cliente può diventare protagonista assoluto e trasmettere in musica il proprio messaggio per salvare il Pianeta. Accanto ai performers di Aquafan, il calendario estivo prevede ospiti speciali e dj set anche fino al tramonto. Eventi compresi nel costo del biglietto di ingresso al parco.

8 AGOSTO – Ospite MATTEO ROMANO: liveshow L’artista rivelazione delle nuove proposte dello scorso Festival di Sanremo, grazie al brano ‘Virale’, sarà accompagnato dalla sua band e presenterà anche il nuovo singolo “Tramontana”, nuova hit estiva.

9, 11, 15, 16 E 23 AGOSTO – Ospite Rudy Zerbi alle 14.30 in Piscina Onde! Nelle giornate Rudy sarà in nostra compagnia nello spettacolo più atteso dell’anno, carico di energia e colori… incluso nel biglietto d’ingresso al parco.

11 AGOSTO – Ospiti GAIA BIANCHI (ore 16.30) e MR RAIN (ore 18.30) La famosa tiktoker Gaia Bianchi, tra le più amate d’Italia, sarà ospite speciale e incontrerà il pubblico. Poi l’evento andrà avanti con tanta buona musica fino al tramonto. Sul palco, per un dj set speciale, il rapper e produttore discografico MR RAIN alle 18.30.

ITALIA IN MINIATURA, DIVERTENTE DI GIORNO MAGICA DI NOTTE

10 e 17 AGOSTO Lo storico parco riminese apre fino alle 22.30 per due imperdibili, irripetibili serate.

Dopo una giornata indimenticabile, una serata sfavillante, in un’atmosfera da sogno. Trecento monumenti in miniatura illuminati, attrazioni in funzione fra mille luci e colori, videomapping in Piazza Italia e la suggestione di una Venezia incantata e romantica, animata da personaggi settecenteschi e da un trio d’archi dal vivo. Alle 22 nel Parco Miniature Gran Finale Pirotecnico con luci, effetti speciali e fuochi d’artificio dalle Alpi alla Sicilia. Tariffa Speciale dalle 18:30 – € 10 (biglietto unico adulti/ridotti in vendita solo alle casse del Parco). Le biglietterie chiudono alle 20. Attrazioni in funzione fino alle 20.30 (l’ultimo giro parte alle 20.15). Venezia e Vecchia Segheria in funzione fino alle 21.30.

Chiusura parco ore 22.30.