A Cesenatico i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Libertas

CESENATICO (FC) – È ancora lo sport il protagonista assoluto di questo mese di maggio a Cesenatico. In programma, da giovedì, i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Libertas che vedranno sfidarsi 1.200 atleti di varie categorie (dalle bambine di 5 anni alle ragazze di 20 anni).

Nel grande centro dell’Accademia Acrobatica si raduneranno ginnaste provenienti da tutta Italia con una larga rappresentanza di squadre provenienti dalla Lombardia, ma ci sono anche parecchie società di Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Trentino e Lazio. Fra le regioni rappresentate è inclusa anche la Val d’Aosta presente con una sua rappresentativa.

Le gare nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, inizieranno alle 9 del mattino e si concluderanno attorno alle 20; si gareggerà anche domenica mattina, con la cerimonia di premiazione che inizierà attorno alle 14.20.

L’Accademia Acrobatica di Cesenatico da parecchi anni ospita i Campionati Nazionali di Ginnastica artistica e il motivo lo spiegano gli stessi rappresentanti della Libertas, tra i quali Giuseppe Licari: “Qui troviamo un alto livello di ospitalità, con strutture valide, palestre, impianti, alloggi e tutti i servizi. È un vero e proprio villaggio in riva al mare, ideale per fare sport. Inoltre la posizione è ombelicale, equidistante dalle sedi di molte società sportive d’Italia dove si pratica ginnastica”.

Silvia Silistrini, presidente della Libertas della provincia di Brescia e incaricata di organizzare per la Libertas dei Campionati nazionali, sottolinea l’importanza della manifestazione: “Dopo le fasi provinciali e regionali, eccoci i Campionati Nazionali, in un momento in cui è in forte espansione la ginnastica artistica. A livello logistico e di attrezzature Cesenatico è il top, con la possibilità di essere seguiti da molte famiglie delle allieve. È un percorso nato dieci anni fa e sempre in crescita, in cui la ginnastica fiore all’occhiello della Libertas a livello nazionale le soddisfazioni sono tante. Abbiamo tante campionesse e qui c’è un clima favorevole ai vivai. Noi siamo formatori durante l’anno anche per gli istruttori e i giudici, oltre alle ragazze ed ai ragazzi. E’ una macchina organizzativa importante, in uno staff dove oltre a me nel Comitato organizzatore c’è Elisa Giacomini, responsabile nazionale della Ginnastica artistica, i referenti Giuseppe Licari e Giorgia Maifrini, oltre a giudici qualificati e collaboratori”.

Franca Casadei e Giampaolo Ciavolella dell’Accademia Acrobatica, sottolineano l’importanza di portare in riviera i grandi eventi sportivi: “Abbiamo creato una struttura unica, investendo su impianti e attrezzature di alto livello, e questo è stato fondamentale per portare a Cesenatico eventi di questa portata. La Libertas ogni anno organizza a Cesenatico due grandi eventi ed il rapporto con noi e la città è molto buono. Confermare i Campionati nazionali all’Accademia Acrobatica, per noi è una grande soddisfazione”.

La Libertas in Italia ha migliaia di atlete e atleti iscritti, di cui circa 3.500 nelle sole discipline della Ginnastica.