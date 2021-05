6 maggio: a “UNIPR On Air” Marino Golinelli

Intervistato dal docente Paolo Calidoni. On line alle 17 sul canale YouTube dell’Università di Parma

PARMA – È l’imprenditore e filantropo Marino Golinelli il prossimo ospite di “UNIPR On Air”, la rassegna d’interviste on line dell’Università di Parma dedicata anche per questo ciclo all’Agenda 2030 ONU e ai suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs).

L’appuntamento è per giovedì 6 maggio alle 17 sul canale YouTube Unipr. Marino Golinelli sarà intervistato da Paolo Calidoni, docente di Coordinamento di contesti educativi all’Università di Parma.

Paolo Calidoni e Marino Golinelli dialogheranno sul Goal numero 9 dell’Agenda 2030, “Imprese, innovazione e infrastrutture”.

“UNIPR On Air” è organizzata dall’Università di Parma ed è patrocinata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS e dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile – RUS. La realizzazione è a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo – CAPAS dell’Ateneo.

L’intervista durerà mezz’ora e sarà on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube, sul sito di “Facciamo conoscenza” https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/ e sul sito del CAPAS al link https://www.capas.unipr.it/le-nostre-produzioni-video/

Sarà disponibile anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air”

https://open.spotify.com/show/3BN9eMxf5zLz9jicgAf63u) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air” https://www.radiorevolution.it/category/podcast/unipr-on-air/ )

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI UNIPR ON AIR

Giovedì 13 maggio protagonista sarà Rosa Oliva, giurista, attivista e scrittrice, paladina dei diritti delle donne, che dialogherà con Antonio D’Aloia, docente di Diritto costituzionale all’Università di Parma (Goal 5 – Parità di genere). Giovedì 20 maggio sarà invece di scena Mauro Magatti, sociologo ed economista, editorialista del “Corriere della sera”, che converserà con Laura Gherardi, docente di Sociologia generale all’Università di Parma, e Franco Mosconi, docente di Economia e politica industriale (Goal 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica). Giovedì 27 maggio il ricercatore Edoardo Borgomeo, autore del volume “Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico”, sarà intervistato da Antonio Bodini, docente di Analisi dei dati naturalistici e ambientali all’Università di Parma (Goal 6 – Acqua pulita e servizi igienico-sanitari). Giovedì 3 giugno protagonista dell’incontro sarà lo scrittore Carlo Lucarelli, Presidente della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, che dialogherà con la docente di Criminologia e Sociologia della devianza Chiara Scivoletto (Goal 16 – Pace, giustizia e istituzioni solide). Giovedì 10 giugno infine chiuderà questa tranche di appuntamenti la sociologa e filosofa Chiara Saraceno, che “incontrerà” la docente di Politiche sociali e Sociologia della globalizzazione Vincenza Pellegrino (Goal 5 – Parità di genere).