6 luglio: all’Università di Parma torna in presenza l’Infoday “Dalla Maturità all’Università”

PARMA – Torna in presenza all’Università di Parma, mercoledì 6 luglio dalle 9 alle 13, l’Infoday “Dalla Maturità all’Università”, l’appuntamento estivo di informazione e orientamento pensato per fornire alle future matricole tutte le info utili per l’anno accademico 2022-2023.

Alla vigilia dall’apertura delle immatricolazioni, prevista per il 7 luglio, ci sarà dunque la possibilità per i visitatori di “toccare con mano” l’offerta formativa e conoscere da vicino le strutture e i laboratori dell’Università di Parma.

Sono previsti desk di orientamento, presentazioni in aula e visite alle strutture didattiche e di ricerca dei 9 Dipartimenti dell’Ateneo.

Ci saranno tre sedi dove i docenti, i tutor e il personale tecnico-amministrativo dell’Università di Parma saranno a disposizione di tutti gli interessati: la Sede centrale di via Università (per il

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali), il Campus Scienze e Tecnologie (per il Dipartimento di Ingegneria e Architettura, il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche) e il Plesso biotecnologico integrato di via Volturno (per il Dipartimento di Medicina e Chirurgia e il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie). A queste tre sedi didattiche, laboratoriali e di ricerca si aggiunge il CAI – Centro Accoglienza e Inclusione di piazzale San Francesco, dove si daranno informazioni su inclusione e pari opportunità per le persone che vivono in uno stato di disagio a causa di fragilità fisiche, psicologiche, economiche e sociali, su servizi abitativi e servizi di counseling psicologico, anche con riferimento agli studenti internazionali, e si presenteranno i servizi e le opportunità per persone con disabilità, Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES).

Per informazioni riguardanti interventi di diritto allo studio (borse di studio, alloggio, ristorazione), saranno presenti punti informativi a cura di Er.Go Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna.

La partecipazione all’Infoday è libera ma si consiglia l’iscrizione tramite il form on line dedicato, all’indirizzo https://www.unipr.it/node/32549

Il programma

SEDE CENTRALE DELL’ATENEO – VIA UNIVERSITÀ, 12

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI

Sede Centrale, via Università, 12 – Aula Magna

9.00 Apertura Info Day

9.15 Corso di laurea in Beni artistici, librari e dello spettacolo

9.35 Corso di laurea in Civiltà e lingue straniere moderne

9.55 Corso di laurea in Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative

10.15 Corso di laurea in Lettere

10.35 Corso di laurea in Scienze dell’educazione e dei processi formativi

10.55 Corso di laurea in Studi filosofici

Al termine della presentazione dei corsi, visita guidata alle strutture dei diversi plessi

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI

Sede Centrale, via Università, 12 – Aula A

9.30 Corso di laurea in Giurisprudenza

10.00 Corso di laurea in Scienze Politiche e delle relazioni internazionali

10.30 Corso di laurea in Servizio Sociale

Al termine della presentazione dei corsi, visita guidata alle strutture del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

Sede Centrale, via Università, 12 – Aula Magna

11.30 Corso di laurea in Economia e management

12.00 Corso di laurea in Sistema alimentare. sostenibilità, management e tecnologie

Al termine della presentazione dei corsi, visita guidata alle strutture del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

PLESSO BIOTECNOLOGICO INTEGRATO – VIA VOLTURNO, 39

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

Plesso Biotecnologico integrato, via Volturno 39 – Aula B

9.00 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia con discussione della prova di ammissione

10.00 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicine and surgery con discussione della prova di ammissione

11.00 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria con discussione della prova di ammissione

Al termine della presentazione dei corsi, visita guidata alle strutture (aule e laboratori)

Plesso Biotecnologico integrato, via Volturno 39 – Aula 1

9.00 Corsi di laurea in Professioni Sanitarie, con discussione della prova di ammissione.

9.30 Corso di laurea in Assistenza Sanitaria

9.50 Corso di laurea in Fisioterapia

10.10 Corso di laurea in Infermieristica

10.30 Corso di laurea in Logopedia

10.50 Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica

11.10 Corso di laurea in Ostetricia

11.30 Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche

11.50 Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

12.10 Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico

12.30 Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

Al termine della presentazione dei corsi, visita guidata alle strutture (aule e laboratori)

Plesso Biotecnologico integrato, via Volturno 39 – Aula 3

9.00 Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute

10.00 Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche con discussione della prova di ammissione

Al termine della presentazione dei corsi, visita guidata alle strutture (aule e laboratori)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE

Plesso Biotecnologico integrato, via Volturno 39 – Aula BLU

9.30 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria

10.30 Corso di laurea in Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

11.00 Informazioni sul test di ammissione

CAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE – PARCO AREA DELLE SCIENZE – PLESSO AULE DELLE SCIENZE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze, Plesso aule delle Scienze – Aula I

9.00 Studiare Ingegneria. Informazioni generali e sul test

9.30 Corso di laurea in Ingegneria Meccanica

9.50 Corso di laurea in Ingegneria Gestionale

10.10 Corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni

10.30 Corso di laurea in Ingegneria delle tecnologie informatiche

10.50 Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale

11.10 Corso di laurea orientamento professionale in Costruzioni, infrastrutture e territorio

11.30 Corso di laurea in Architettura Rigenerazione e Sostenibilità e del relativo test di ammissione

12.00 Corso di laurea in Design sostenibile per il sistema alimentare e del relativo test di ammissione

Al termine della presentazione dei corsi, visita guidata alle strutture del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze, Plesso aule delle Scienze – Aula L

9.00 Corso di laurea in Biologia

9.30 Corso di laurea in Biotecnologie

10.00 Corso di laurea in Chimica

10.30 Corso di laurea in Scienza dei materiali

11.00 Corso di laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente

11.30 Corso di laurea in Scienze geologiche

A seguire visite ai laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO

Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze, Plesso aule delle Scienze – Aula M

9.00 Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari

9.30 Corso di laurea in Scienze gastronomiche

10.00 Corso di laurea orientamento professionale in Qualità e Approvvigionamento di Materie Prime per l’Agro-Alimentare

10.30 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche

11.10 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia

A seguire visita alle strutture e ai laboratori di ricerca del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE

Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze, Plesso aule delle Scienze – Aula N

9.00 Corso di laurea in Fisica

9.35 Corso di laurea in Matematica

10.10 Corso di laurea in Informatica

A seguire visite ai Plessi di Fisica e di Matematica e Informatica

CAI – CENTRO ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

Piazzale San Francesco, 3

Tel. +39 0521 032037

email cai@unipr.it

Accoglienza e informazioni su inclusione, pari opportunità per le persone che vivono in uno stato di disagio a causa di fragilità fisiche, psicologiche, economiche e sociali; informazioni su servizi abitativi e ai servizi di counseling psicologico, anche con riferimento agli studenti internazionali; presentazione dei servizi e delle opportunità per persone con disabilità, Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES). Obiettivo. laurea.

PER INFORMAZIONI

U.O. Orientamento e Job placement

email orienta@unipr.it