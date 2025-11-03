5 novembre:Matteo Bassetti apre il Master in Comunicazione Scientifica dell’Università di Parma

Alle 17.30 in Aula Magna la lectio magistralis “Salute pubblica e comunicazione: vaccini, malattie infettive e lotta alla disinformazione”

PARMA – Sarà Matteo Bassetti a inaugurare la quinta edizione del Master in Comunicazione Scientifica-CoSe dell’Università di Parma, corso annuale di formazione avanzata per imparare a comunicare la scienza a livello professionale.

Professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, l’infettivologo e ricercatore terrà la sua lectio magistralis mercoledì 5 novembre sul tema Salute pubblica e comunicazione: vaccini, malattie infettive e lotta alla disinformazione.

La lectio del prof. Bassetti, introdotta dai saluti istituzionali del Rettore Paolo Martelli e dalla Presidente del Master CoSe Susanna Esposito, è in programma alle 17.30 nell’Aula Magna dell’Ateneo (via Università, 12). L’incontro è aperto al pubblico ed è richiesta la conferma di partecipazione a mastercomunicazionescientifica@unipr.it entro il 28 ottobre 2025. Sarà possibile seguire la diretta streaming anche sul sito web del Master.

Il Master in Comunicazione Scientifica

Nato all’interno del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ma fortemente interdisciplinare, il corso è rivolto a coloro che desiderano intraprendere una professione nell’ambito della comunicazione scientifica, ma anche a medici e mediche, giornalisti e giornaliste, ricercatrici e ricercatori interessati ad approfondire le proprie conoscenze in ambito comunicativo e valorizzare maggiormente il proprio curriculum.

Il corso di studi, da novembre 2025 a giugno 2026, prevede 1500 ore complessive tra lezioni on line, in modalità sincrona e asincrona, studio individuale, tirocinio o progetto di ricerca ed elaborato finale. Al termine del percorso formativo multidisciplinare saranno rilasciati 60 crediti universitari – CFU.

Il Master, diretto da Susanna Esposito, docente di Pediatria all’Università di Parma e Primaria all’Ospedale dei Bambini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dell’Azienda USL di Parma.