4a Edizione Festival della Cultura Sportiva dal 4 al 7 Settembre a Rimini

RIMINI – Il Festival della Cultura Sportiva, nato dalla passione per lo sport e la cultura di tre giovani ragazzi dell’associazione culturale Sportellate – Lorenzo, Romano e Andrea -, si pone da sempre l’obiettivo di promuovere una visione dello sport a 360 gradi, capace di evidenziarne il potenziale educativo, di inclusione sociale e di benessere psico-fisico.

Anche quest’anno, la manifestazione, che andrà in scena da giovedì 4 settembre fino a domenica 7, sarà ricca di appuntamenti imperdibili, con tantissimi relatori di spicco provenienti dal mondo dello sport e della comunicazione. Tra gli ospiti più attesi, sarà presente venerdì 5 Settembre al Cinema Fulgor, il podcaster numero 1 d’Italia, scrittore e autore televisivo, Pablo Trincia. Prima di lui, avremo il piacere di ascoltare le storie, di Daniele Cassioli (atleta paralimpico, campione mondiale di Sci Nautico) e Monica Priore (atleta affetta da diabete di tipo 1, ma comunque capace di attraversare a nuoto lo stretto di Messina). Sabato 6 settembre poi, sempre al Cinema Fulgor, sarà presente l’ex giocatore NBA, oggi campione d’Italia con la Virtus Bologna, Marco Belinelli, che ci racconterà della sua incredibile carriera. Lo precederanno, l’ex CT della nazionale maschile di pallavolo, oggi deputato della Repubblica Italiana, Mauro Berruto, la capitana della Consolini Volley, Serena Ortolani ed Elena Miglietti, giornalista, scrittrice e docente della Scuola Holden di Torino.

Gli speech spazieranno da quelli più emozionali e motivazionali, a quelli di puro approfondimento, fino ad arrivare alla presenza di vere e proprie manifestazioni sportive, di diversi tipi, ospitate dagli spazi insiti sul territorio riminese. Il tutto nella speranza di far riflettere il pubblico sull’importanza dei valori dello sport, come strumento di crescita personale e di coesione sociale.

Premium Partner dell’evento è quest’anno la Regione Emilia Romagna, mentre saranno main sponsor RomagnaBanca Credito Cooperativo e le società SM Studio Sped, CAD Sati e HBAgency.

Per essere aggiornati su tutti gli eventi della manifestazione – programma ufficiale in via di definizione – tenere d’occhio la pagina Instagram del Festival della Cultura Sportiva (https://www.instagram.com/festivaldellaculturasportiva). Mentre i biglietti per le due serate al Fulgor di venerdì 5 settembre e sabato 6 – gli unici due eventi a pagamento della kermesse – sono già acquistabili al seguente link https://www.ciaotickets.com/it/festival-della-cultura-sportiva o presso la Tabaccheria Pruccoli. Per info di qualsiasi tipo contattare Lorenzo al 348-2585112.