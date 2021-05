4° posto a Reda per il faentino Manuele Tarozzi

Nella foto: Manuele Tarozzi (crediti: Massimo Fulgenzi Photo)

A Montelupo 9° posto per il bolognese Riccardo Sofia

EMILIA ROMAGNA – Doppio piazzamento per gli ambassador di #inEmiliaRomagna Cycling Team nella giornata di domenica 23 maggio.

Fantastico 4° posto sulle strade di casa per Manuele Tarozzi, che è stato grande protagonista nella 45° Coppa Caduti di Reda organizzata dalla società cicloturistica La Roda Reda. Il faentino è entrato in azione nelle fasi finali della gara, caratterizzata da sette gran premi della montagna, e si è inserito nel drappello di sei atleti, poi rimasti in cinque, che si sono giocati il successo in uno sprint ristretto, con la vittoria del veronese Petrucci del Team Colpack Ballan.

Un ottimo risultato e una bella iniezione di fiducia per Tarozzi, già a segno per tre volte con la maglia di #inEmiliaRomagna Cycling Team nel 2019.

La giornata positiva per #inEmiliaRomagna Cycling Team è stata completata dal 9° posto di Riccardo Sofia in volata in Toscana al 7° Trofeo Città di Montelupo. Un ottimo risultato anche per il giovane bolognese Sofia, al primo anno nella categoria Under 23.