3° Edizione del Moab Court Experience @RIMINI Wellness Off

RIMINI – Per il terzo anno consecutivo torna il format dedicato al mondo del basket a 360 gradi organizzato al MOAB Court in piazzale Kennedy, il playground realizzato al Parco del Mare di Rimini frutto di una operazione di co-marketing tra il Comune di Rimini e l’agenzia di eventi e marketing dello sport MOAB legata alla valorizzazione della città.

Questa edizione di Moab Court Experience avrà l’ambizione di trasformare ancora di più Rimini nella “basket city” estiva dell’Emilia-Romagna con un programma interamente dedicato al mondo della pallacanestro in tutte le sue forme e dove l’inclusività sarà la parola d’ordine dell’evento.

Questo è possibile grazie alla forte collaborazione con il territorio e alla sinergia avviata con IEG che ha determinato l’ingresso dell’evento nel calendario ufficiale di Rimini Wellness Off.

MOAB in questa edizione sarà affiancata nell’organizzazione da due realtà fortemente impegnate nel mondo del basket locale e cioè SG Tiberius e Riviera Basket Rimini.

Il programma di MOAB COURT EXPERIENCE si svilupperà in due giornate.

La giornata di sabato 31 maggio 9.30 sarà divisa in due momenti. La mattina a partire dalle ore 9.30 scenderanno in campo gli atleti degli Special Crabs per una sessione di allenamenti e partite a squadre miste mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30 andrà in scena il tradizionale appuntamento con il basket in carrozzina. Riviera Basket Rimini infatti ha organizzato un quadrangolare a cui parteciperanno oltre alla squadra riminese anche Delfini 2001, Olimpic Basket Verona e la Polisportiva i Bradipi. Le semifinali si terranno nel pomeriggio mentre a partire dalle ore 20.30 si svolgeranno la finale per il terzo e quarto posto e la finalissima.

Anche domenica 1 giugno la giornata sarà divisa in due momenti. La mattina a partire dalle ore 9.30 si svolgerà un’esibizione di Baskin con protagonisti i ragazzi degli Onions Santarncangelo mentre nel pomeriggio dalle 14.30 si daranno appuntamento i “minors” romagnoli con “RIMINORS”, torneo attesissimo con la formula del 4×4 promosso da SG Tiberius che alla sua prima edizione ha già fatto segnare il tutto esaurito. Vi parteciperanno infatti 15 squadre maschili e 8 femminili provenienti da tutto il territorio.

Le finali si terranno a partire dalle ore 20.30.

L’evento è patrocinato dalla Regione Emilia – Romagna e dal Comune di Rimini ed è realizzato grazie alla collaborazione di Acqua Lauretana, Birra Amarcord e realtà del territorio in prossimità del suggestivo MOAB Court: Tabaccheria Pruccoli, AllOver Serigrafia, Gelateria 3Bis, Crossover, Ombelico, Dalla Lella