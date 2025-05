28 maggio: la presentazione del libro “Virgilio va in montagna. I licei classici nella Resistenza”

Appuntamento al Plesso D’Azeglio dell’Università di Parma e online con l’autrice Katia Massara

PARMA – Mercoledì 28 maggio, alle 14.45, nell’aula B del Plesso d’Azeglio dell’Università di Parma, si terrà la presentazione, aperta a tutte le persone interessate e trasmessa anche su piattaforma teams, del volume di Katia Massara Virgilio va in montagna. I licei classici nella Resistenza (Carocci Editore, 2023).

Il libro Virgilio va in montagna. I licei classici nella Resistenza fa emergere, da un punto di vista storiografico, il grande contributo fornito dagli allievi e dalle allieve e dai/dalle docenti dei licei classici italiani alla Lotta di Liberazione.

L’autrice, rievocando storie più o meno note, evidenzia quanto lo studio degli autori classici abbia inciso sulla “scelta partigiana” di molte ragazze e ragazzi per le/i quali la letteratura greca e latina costituirono un fervido stimolo all’opposizione al regime fascista.

Le vicende raccontate da Katia Massara riguardano molto da vicino la città di Parma, nella quale il contributo, non solo intellettuale, ma anche di sangue, offerto dai partigiani e dalle partigiane provenienti dai licei classici cittadini è stato molto rilevante: ricordiamo, per fare soltanto alcuni nomi, Marco Pontirol Battisti, Giordano Cavestro e Attilio Derlindati, studenti del Liceo Romagnosi, e Giacomo Ulivi e Ottavio Ricci, studenti del Convitto “Maria Luigia”, che pagarono con la vita la scelta di essere partigiani.

Ai saluti di Pier Paolo Eramo, Dirigente scolastico del Liceo Classico e Linguistico G.D. Romagnosi, di Adriano Cappellini, Rettore del Convitto Nazionale Maria Luigia, di Emanuela Nardella, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico G. Ulivi, e di Carmen Motta, Presidente di ISREC Parma, seguirà la presentazione del volume, durante la quale Piergiovanni Genovesi e Fabrizio Solieri dell’Università di Parma dialogheranno con l’autrice.

Sarà possibile seguire la presentazione anche online sulla piattaforma Teams, collegandosi a questo link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVhOTBhNTctYjk3Yy00ZWNlLWE1N2UtMzgwYTQ0NzI1OWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%2245737375-37ed-47f1-a13c-4686972c6b4b%22%7d

Katia Massara, docente di Storia Contemporanea all’Università della Calabria, si è occupata in particolare della lotta antifascista in Italia Meridionale; si ricordano, per esempio: I comunisti pugliesi al confino (1990); Il popolo al confino. La persecuzione fascista in Puglia (1991); I socialisti siciliani schedati nel Casellario politico centrale (1992); I confinati politici calabresi (2005); Donne contro il duce. Le calabresi e la lotta antifascista (2008).

L’autrice di recente ha inoltre indagato il movimento di rinascita neofascista sorto in Calabria all’indomani della caduta di Mussolini e negli anni successivi, come nel libro Vivere pericolosamente. Neofascisti in Calabria oltre Mussolini (2015) e nell’articolo La meglio gioventù? I gruppi giovanili neofascisti meridionali nei primi decenni della Repubblica (2017).

L’appuntamento è organizzato dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma, in collaborazione con il Liceo Classico e Linguistico G. D. Romagnosi, il Convitto Nazionale Maria Luigia, il Liceo Scientifico G. Ulivi, ISREC -Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma e rientra tra gli appuntamenti di Libri di Storia – Incontri con gli Autori e fa parte del progetto Liber. La voce dei classici, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del bando Leggere crea indipendenza.