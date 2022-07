22°ERF: Anna Serova & Tango Sonos il 1° agosto a Codigoro

CODIGORO (FE) – Lunedì 1 agosto, a Codigoro (FE) nel suggestivo scenario del Parco San Guido Abate dell’Abbazia di Pomposa, la grande tradizione dell’opera italiana incontrerà i ritmi del tango e del folclore argentino. Anna Serova (viola) e il trio Tango Sonos – Antonio Ippolito (bandoneón) e Nicola Ippolito (pianoforte) – faranno scoprire al pubblico il fascino del connubio tra i ritmi febbrili del tango e le maestose melodie dell’Opera, sottolineato dalle sinuose movenze di due talentuosi tangueros, Andrea Vighi e Chiara Benati, campioni mondiali di tango argentino.

L’idea dello spettacolo Tango all’Opera nasce dall’esigenza di congiungere la grande tradizione dell’opera italiana ai ritmi del tango e del folclore ampiamente diffusi nella regione del Rio de la Plata, a cavallo tra l’Argentina e l’Uruguay. Grazie alle rielaborazioni e gli arrangiamenti di Roberto Molinelli di alcune delle opere più influenti dell’800 e ‘900, le arie immortali, i duetti e le sinfonie dei grandi operisti italiani come Rossini, Verdi e Puccini assumono un colore nuovo, vibrante ed originale, affidate alla virtuosità della viola della Serova e dei Tango Sonos: una musica tutt’altro che inusuale, ma che riporta in contatto tradizioni e influenze culturali che durano da più di un secolo. Un’occasione per riscoprire la forza melodica dell’Opera e la sua malleabilità, costruendo ponti tra la storia dell’emigrazione italiana in Argentina e il presente della musica, in cui le contaminazioni dei linguaggi sono ormai un linguaggio a sé.

Per il suo particolare interesse culturale, il progetto Tango all’Opera vanta l’alto patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Italia.

Figura unica nel panorama internazionale, la violista russa Anna Serova ha ricevuto negli ultimi anni dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei, i quali hanno creato per lei un nuovo genere di composizione, unendo la forma del concerto all’azione scenica di un’opera di teatro. Musicista eclettica, si è esibita come solista nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo con le maggiori orchestre e, per la rara bellezza del suono e per la sua notevole duttilità artistica, è molto richiesta nella musica da camera. Tra i suoi partner artistici vi sono stati Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Bruno Giuranna, Rocco Filippini. Anna Serova presta volentieri la sua arte per beneficenza: nel 2002 e nel 2004 ha registrato assieme a Filippo Faes due Cd dedicati a progetti del Rotary International e al maggio 2016 è il Testimonial Internazionale dell’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla. È docente di viola presso il Conservatorio di Vibo Valentia “Fausto Torrefranca” e di viola e musica da camera presso l’Accademia Internazionale di Alta Formazione Artistica e Musicale “Perosi” di Biella. Serova è anche straordinaria ed appassionata interprete e ballerina di Tango argentino.

I “Tango Sonos” sono una realtà consolidata nel panorama tanguero internazionale. Ben conosciuti nelle stagioni concertistiche di tutta Europa, collaborano da anni con i più grandi ballerini, musicisti e attori e registi di fama internazionale. Dal 2015, in formazioni che vanno dal duo al quintetto, sono l’orchestra della celebre compagnia “Tango x 2”, diretta dal ballerino di fama mondiale Miguel Angel Zotto. Nel 2016 iniziano una collaborazione con la violista russa Anna Serova, con progetti che spaziano dalla musica barocca arrangiata per viola e bandoneón al Tango di Astor Piazzolla e dei grandi maestri argentini.

Appassionati al ballo sin dalla tenera età, Andrea Vighi e Chiara Benati formano la coppia durante l’estate del 2010 quando lui ha 17 anni e lei 13 anni. A livello internazionale vincono nel 2014 e nel 2015 la Coppa del Mondo IDO (International Dance Organization), il Campionato Europeo IDO nel 2014 e a novembre 2014 si laureano Campioni del mondo IDO. Nel 2017 sono Vincitori al 6° Preliminar Official de Tango Buenos Aires Mundial de Baile 2017 categoria Tango Escenario per l’Italia e Grecia e finalisti nella categoria del Tango de Pista. Ad agosto 2017 partecipano al Mundial de Tango de Buenos Aires classificandosi semifinalisti nel Tango Escenario e finalisti nel Tango de Pista. Attualmente sono Maestri e Coreografi di Tango Argentino e svolgono lezioni private e corsi collettivi per tutti i livelli.

La serata si inserisce nella rassegna concertistica estiva Musica Pomposa, che dal 1965 porta gli spettatori negli affascinanti luoghi dove la musica ha avuto un linguaggio universale e dove nel tempo ha vissuto lo spirito di una cultura senza confini.

In caso di maltempo verrà data comunicazione di nuova sede/data o cancellazione attraverso i canali ERF

Grazie al sostegno di:

Comune di Codigoro – Musica Pomposa

Con il patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Italia

Ingresso

Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione

5 luglio – 9 settembre 2022

TANGO ALL’OPERA

ANNA SEROVA & TANGO SONOS

ANNA SEROVA, viola

ANTONIO IPPOLITO, bandoneón

NICOLA IPPOLITO, pianoforte

ANDREA VIGHI e CHIARA BENATI, ballerini

Lunedì 1 agosto – ore 21.15

Codigoro – Parco S. Guido Abate, Abbazia di Pomposa