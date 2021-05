20 maggio: ultimo webinar “Imagine Bioethics – Bioetica fra letteratura, arte e diritto”

PARMA – Si terrà giovedì 20 maggio alle 17 l’ultimo seminario del ciclo Imagine Bioethics – Bioetica fra letteratura, arte e diritto. Dialoghi interdisciplinari.

In questa occasione sarà presentato il libro Il diritto visto da fuori. Scienziati, intellettuali, artisti si interrogano sul senso della giuridicità oggi, a cura di Maria Zanichelli, docente di Filosofia del diritto al Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma. Il volume si inserisce nella Collana Bioetica Scienza Società del Centro Universitario di Bioetica (University Center for Bioethics – UCB), diretto da Antonio D’Aloia.

L’evento rappresenta l’opportunità per discutere sul ruolo del diritto e su come questo sia percepito all’interno di altri differenti settori disciplinari. Il volume, infatti, ospita contributi di studiosi esterni al mondo giuridico, i quali, tuttavia, si devono a confrontare con esso, evidenziandone sfide e problematiche. Un libro, appunto, “polifonico”, come lo definisce Maria Zanichelli, sottolineando altresì come lo scopo del volume sia proprio quello di «sottrarre la giuridicità all’autosufficienza del discorso tecnico-disciplinare da cui abitualmente è veicolata, nella convinzione che il senso e la tenuta del diritto nelle società di domani dipenderanno anche dalla capacità dei giuristi di porsi in ascolto di altre professionalità, altre esperienze, altri saperi».

All’incontro, moderato dal Direttore UCB Antonio D’Aloia, parteciperanno, oltre alla curatrice del libro Maria Zanichelli, Daniele Cananzi, docente di Filosofia del diritto all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e Orlando Roselli, docente di Diritto costituzionale all’Università di Firenze, che discuteranno dei temi trattati all’interno del volume.

Il seminario si terrà su piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Centro di Bioetica.

Per partecipare all’incontro