11 luglio: Infoday “Dalla Maturità all’Università”

Dalle 9 alle 13 incontri, visite e presentazioni nei Dipartimenti e in altre sedi dell’Ateneo: tutte le informazioni per le future matricole dei 45 corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico

PARMA – Giovedì 11 luglio, dalle 9 alle 13, torna all’Università di Parma l’Infoday “Dalla Maturità all’Università”, l’appuntamento estivo di informazione e orientamento pensato per fornire alle future matricole dei 45 corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell’Ateneo tutte le informazioni utili per l’anno accademico 2019-2020.

A pochi giorni dall’apertura delle immatricolazioni, prevista per il 18 luglio, ci sarà dunque la possibilità per i visitatori di “toccare con mano” l’offerta formativa e conoscere da vicino le strutture e i laboratori dell’Università di Parma.

Durante la mattinata docenti, tutor e personale dell’Università di Parma terranno presentazioni e incontri informativi nei Dipartimenti e in altre sedi dell’Ateneo.

In ogni punto informativo sono previsti desk di orientamento, presentazioni in aula e visite alle strutture didattiche e di ricerca afferenti ai 9 Dipartimenti dell’Ateneo.

Per informazioni su interventi di diritto allo studio (borse di studio, alloggio, ristorazione) saranno inoltre presenti punti informativi a cura di di ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna.

La partecipazione è libera ma si consiglia l’iscrizione tramite il form on line dedicato.

Il programma

PALAZZO CENTRALE – VIA UNIVERSITÀ, 12

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDÎ POLITICI E INTERNAZIONALI

Aula dei Filosofi

ore 9.30-9.55 – Presentazione del Corso di laurea in Giurisprudenza

ore 10.00-10.25 – Presentazione del Corso di laurea in Scienze Politiche

ore 10.30-10.55 – Presentazione del Corso di laurea in Servizio Sociale

11.00-11.25 – Visita alle strutture del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

Aula dei Filosofi

Ore 11.00 – Presentazione del Corso di laurea in Economia e management

Ore 12.00 – Presentazione del Corso di laurea in Sistema alimentare: sostenibilità, management e tecnologie/Food system: management, sustainaibility and technologies

Al termine della presentazione dei corsi, visita guidata alle strutture del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI

Aula B

ore 9.00 – Apertura InfoDay

ore 10.00 – Saluto del Direttore Dipartimento Prof. Diego Saglia

dalle ore 10.15 – Presentazione dei corsi di studio da parte dei Presidenti o loro delegati.

Al termine della presentazione dei corsi, visita guidata alle strutture dei diversi plessi.

PLESSO BIOTECNOLOGICO – VIA VOLTURNO, 39

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA

Aula A

ore 9.30 – Presentazione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, con discussione della prova di ammissione

A seguire, visita alle strutture (aule e laboratori)

ore 10.30 – Presentazione dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie e discussione del test di ammissione

ore 12.00 – Presentazione del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE – VIA DEL TAGLIO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE

Aula E

ore 9.30-10.30 – Presentazione dei corsi di Medicina veterinaria e Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

ore 10.30-11.00 – Informazioni sul test di ammissione

ore 11.00-12.30 – Visita alle strutture del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie

CAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE – PARCO AREA DELLE SCIENZE – PLESSO AULE DELLE SCIENZE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Aula I

ore 9.00-9.30 – Studiare Ingegneria: Informazioni generali e sul test

ore 9.30-9.50 – Presentazione del corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale

ore 9.50-10.10 – Presentazione del corso di laurea in Ingegneria Meccanica

ore 10.10-10.30 – Presentazione del corso di laurea in Ingegneria Gestionale

ore 10.30-10.50 – Presentazione del corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Comunicazioni

ore 10.50-11.10 – Presentazione del corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi Informativi

ore 11.10-11.30 – “Tasse, alloggi e mense: la vita al campus”, sessione interattiva di domande e risposte, con contributi di docenti delegati all’orientamento, personale della segreteria studenti e rappresentanti degli studenti

ore 11.30-11.55 – Presentazione del corso di laurea in Architettura, Rigenerazione e Sostenibilità e del relativo test di ammissione a cura del Presidente del corso di laurea o suo delegato

ore 12.00-13.00 – Possibilità di visita guidata dei laboratori di ricerca del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Aula L

ore 9.00-9.20 – Presentazione del corso di laurea in Chimica

ore 9.25-9.45 – Presentazione del corso di laurea in Biologia

ore 9.50-10.10 – Presentazione del corso di laurea in Biotecnologie

ore 10.15-10.35 – Presentazione del corso di laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente

ore 10.40-11.00 – Presentazione del corso di laurea in Scienze geologiche

A seguire visite ai laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO

Aula M

ore 9.30 – Presentazione del corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari

10.30 – Presentazione del corso di laurea in Scienze gastronomiche

ore 11.30 – Presentazione dei corsi di laurea in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche.

A seguire visita alle strutture e ai laboratori di ricerca del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE

Aula N

ore 9.00-9.30 – Presentazione del corso di laurea in Fisica

ore 9.35-10.05 – Presentazione del corso di laurea in Matematica

ore 10.10-10.40 – Presentazione del corso di laurea in Informatica

A seguire visite ai Plessi di Fisica e di Matematica e Informatica

LE ELI-CHE, SERVIZIO PER STUDENT* CON DISABILITÀ, CON D.S.A., CON B.E.S., IN TRANS E FASCE DEBOLI – VICOLO DEI MULINI 5, TEL. 0521-903572

La Delegata del Rettore Emilia Caronna e i collaborat* accolgono student* con disabilità, invalidità, invalidità e 104 o solo 104, con D.S.A. (Dislessia e Disturbi Specifici di Apprendimento), con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali), student* con spettro autistico, student* in trans e appartenenti alle fasce deboli, e danno tutte le informazioni necessarie per raggiungere il traguardo “laurea”. Vengono presentate tutte le opportunità, i servizi e gli strumenti compensativi con percorsi individualizzati.

SEDE INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI PARMA – VIA MELLONI 1B

Ore 15.30 – 17.30 – LABORATORIO DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA con interventi a cura del Counseling Psicologico dell’Università di Parma.

Per informazioni: U.O. Accoglienza e Orientamento – e-mail: orienta@unipr.it, tel. 0521 034042.