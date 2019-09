1° Settembre Concerto all’alba con il pianista Angelo Comisso a Vallette di Ostellato

OSTELLATO (FE) – Le prime luci dell’alba di domenica 1 settembre, nell’affascinante location delle Vallette di Ostellato, saranno accompagnate dalle note del pianoforte del poliedrico musicista Angelo Comisso.

Tra sinergie musicali contemporanee, jazz d’estrazione europeo e momenti di pura improvvisazione, il concerto del musicista veneto, prodotto da Entroterre Festival, sarà un omaggio avant garde alla musica, mescolando suoni, generi e suggestioni, all’insegna dell’estemporaneità creativa interpretativa.

Pianista dallo stile appassionato, si è esibito in molti importanti Festival Jazz in tutta Europa e anche all’estero. Nella vesta di improvvisatore solista, Comisso è molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, in particolare dal famoso critico musicale Franco Fayenz. Recentemente ha cominciato una felice collaborazione con il sassofonista Francesco Bearzatti. A maggio 2015 è uscito il loro primo album in duo per l’etichetta Blue Serge Label. È spesso invitato inoltre, ad eseguire la sua musica in varie trasmissioni televisive e radiofoniche italiane ed europee (RAI, RTS, BBC, WDR, NDR, Al Jazeera, TV Slo1, TeleCapodistria), sia in solo che in ensemble.

Questo spettacolo è organizzato da Entroterre Festival.

Da giugno a settembre Entroterre è il festival regionale di musica, cultura e territori dall’anima itinerante e dal respiro internazionale: 5 mesi di programmazione, più di 70 eventi e decine di città coinvolte che legano l’Emilia e la Romagna in un progetto che ha l’obiettivo di creare una comunità musicale, capace di potenziare cultura, educazione ed economia.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO.

In concomitanza dell’evento, ci sarà un momento dedicato al risveglio muscolare, con un programma di esercizi olistici di Stretching e mobilità articolare a cura di “Attiva Med Sabrina”

La lezione avrà una durata di un’ora e un quarto, e per prendervi parte, non è richiesta alcuna capacità specifica. Per la lezione di stretching, è richiesto abbigliamento comodo e materassino.

Il bar della piscina sarà aperto per la colazione dalle 7.

Domenica 1 settembre