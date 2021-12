1° Convegno del SIM Carabinieri Ferrara il 10 dicembre al Teatro Verdi di Porotto

FERRARA – Si terrà venerdì 10 alle ore 17.00, presso il Teatro Giuseppe Verdi di Porotto (fe) un importante convegno organizzato dal SIM Carabinieri Ferrara. FERRARA – Si terrà venerdì 10 alle ore 17.00, presso il Teatro Giuseppe Verdi di Porotto (fe) un importante convegno organizzato dal SIM Carabinieri Ferrara.

Una prima tra le diverse iniziative che in futuro saranno organizzate e che toccheranno alcune importanti tematiche sul lavoro dei militari ma non solo, di interesse per la tutta la comunità.

Venerdì il convegno sarà aperto ai militari e ad importanti ospiti tecnici che porteranno la loro esperienza sulle seguenti materie che verranno discusse:

1) Libertà di associazione sindacale militare – iter legislativo disegno di legge

2) Tutela legale sottoscritta dal SIM Carabinieri per tutti i propri associati. Saranno discussi i punti salienti della copertura assicurativa per la tutela giuridica nel caso di controversie, sia private che pubbliche dell’assicurato, comprese le vertenze di diritto amministrativo.

3) Nuova piattaforma web del SIM Carabinieri con apertura nuove utili Sezioni (Sezione News dove verranno inseriti i comunicati stampa, Sezioni dedicate alle aree giuridiche, disciplinari, cause di servizio e vittime del dovere. In queste sezioni gli associati potranno attingere documenti e porre i propri quesiti comodamente via web. Oltre ad un’area riservata per le convenzioni suddivise per regioni e province. Aprirà i lavori il Segretario Generale Provinciale SIM CC Ferrara Giuseppe Agozzino. A seguire segretari nazionali e regionali Emilia Romagna e Marche che porteranno e trasmetteranno la loro esperienza a tutti i presenti. Modera la giornalista Simonetta Malaguti. Al termine momento conviviale. Ingresso secondo disposizioni vigenti anticovid.

Ogni info a provfesegreteria@ simcarabinieri.it