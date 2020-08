1 agosto e 5 settembre Samuele Sartini @ Villa Papeete – Milano Marittima (RA)

CERVIA-MILANO MARITTIMA (RA) – Samuele Sartini fa sentire il suo sound alla Villa Papeete di Milano Marittima (RA) nell’estate 2020. E’ in console in quello che è uno dei simboli del divertimento italiano sabato 1 agosto e sabato 5 settembre 2020. “La Villa, una decina d’anni fa, è stato uno dei primi locali che mi avevano accolto come special guest”, racconta Samuele. “In un periodo così lungo sono cresciuto e maturato, sia artisticamente sia come persona e sentire forte il supporto della famiglia Soldini fa davvero molto piacere”. Tra l’altro l’estate 2020 è ricca di musica per Sartini anche dal punto di vista delle produzioni musicali. “Il 7 agosto su Enormous Tunes esce ‘Roses’, un brano che ho prodotto insieme a Dr.Space”, racconta Samuele Sartini. “La traccia è già stato supportata da Bob Sinclar ed altri dj internazionali… per cui non resta altro che incrociare le dita!”.

Samuele Sartini è un top dj house italiano molto attivo nei top club di tutto il mondo. La sua musica fa lo stesso: ad esempio, la sua “Love You Seek / Seek Bromance” nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di “The 15:17 To Paris”, film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood. Marchigiano, Sartini è spesso in console in eventi e club contano. Ad esempio, ha fatto scatenare party legati al GP di Formula 1 nel Barhein, suona spesso al Jimmy’z di Montecarlo e in Italia è guest con costanza al Pineta di Milano Marittima e al Just Cavalli di Milano. In console ha uno stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di ‘numeri’ e gesti che sanno stupire, ogni suo suo dj set è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Nella sua carriera Samuele Sartini ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all’attivo diverse hit all’attivo diverse hit recenti. E non è tutto: troppi non sanno che Avicii deve un po’ del suo successo proprio a Samuele Sartini. Per la versione cantata del suo primo successo (Tim Berg – “Seek Bromance”), Avicii prese la voce da “Love U Seek”, un brano pubblicato da Samuele Sartini nel 2011 su Do It Yourself. Questa canzone è tornata con Rework curato dal dj marchigiano nel gennaio 2018, una nuova versione che mette ancor più in in risalto la bella voce di Amanda Wilson.

Ecco come racconta la sua vita e i suoi inizi: “Vivo a Modena, ma resto sempre legato alle mie Marche. Adoro Modena e le Marche, anche se spesso nel fine settimana devo fare centinaia e centinaia di chilometri per raggiungere i locali in cui lavoro. Ho due figli, Maria Camilla e Filippo Maria. Sono loro i miei veri unici successi… Ho iniziato mixando vinili e ricordo perfettamente le intere giornate che passavo in mansarda per imparare questa arte. Le prime feste, fino alla grande opportunità nel 2004 quando divenni Dj resident del Miu Miu di Marotta. In quel locale ho avuto la fortuna di affiancare tanti nomi importanti della scena house. Ho davvero cercato di carpire il meglio da ognuno di loro”.