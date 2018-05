Il chimico Vincenzo Barone presenta il libro “L’infinita curiosità”

Domenica 6 maggio, ore 17.00, ultimo appuntamento della rassegna “La bellezza delle scienze” nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana

CESENA – Si conclude la rassegna “La bellezza delle scienze” promossa dal Comitato Scientifico della Biblioteca Malatestiana e curata da Elena Joli e Camillo Acerbi.

Appuntamento domenica 6 maggio alle 17.00 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana con il chimico Vincenzo Barone che presenterà il libro “L’infinita curiosità – Breve viaggio nella fisica contemporanea” (edizioni Dedalo, 2017), scritto assieme a Piero Bianucci.

Il libro è una panoramica dei temi più affascinanti della fisica contemporanea e dei suoi protagonisti, tra scale cosmiche, simmetrie e paradossi, ipotesi e osservazioni. Con una narrazione rigorosa ma allo stesso tempo coinvolgente grazie a splendide immagini, gli autori accompagnano il lettore in un viaggio su e giù per l’Universo, dal grande al piccolo, dalle parti al Tutto. Punti di riferimento lungo il percorso sono le scoperte di Tullio Regge, uno degli scienziati più creativi dell’ultimo secolo. Regge riteneva che il cammino verso l’immenso, il minuscolo e il profondo non avesse fine, proprio come la curiosità umana.

Vincenzo Barone

Dopo la laurea in fisica all’Università di Torino nel 1987, Barone collabora con il Massachusetts Institute of Technology come Teaching e Research Assistant (1987-1988) e svolge un dottorato di ricerca in Fisica all’Università di Perugia (1992). Organizza numerose conferenze e scuole internazionali nel campo della fisica delle alte energie e della fisica adronica. Ha contribuito all’istituzione del corso di laurea magistrale in Fisica dei sistemi complessi all’Università di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale (UPO), dove attualmente insegna Fisica teorica. E’ socio dell’Accademia delle Scienze di Torino e fa parte del comitato scientifico di “Asimmetrie”, rivista dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Si occupa attivamente di comunicazione della scienza con monografie di ricerca, saggi divulgativi, edizioni di classici della fisica e collabora con “Il Sole 24 Ore” e “Sapere”.

