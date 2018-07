33° Torneo Internazionale Giovanile di Baseball e Softball “Due Torri” 15° Memorial “Mario Bacchi Stefani” 25-26-27-28-29 luglio

PARMA – Questa mattina in conferenza stampa è stata presentata la 33esima edizione del Torneo Internazionale Giovanile di Baseball e Softball “Due Torri” e il 15esimo Memorial “Mario Bacchi Stefani”, un appuntamento sportivo ormai fisso dell’ultima settima di luglio che si svolgerà presso i tre campi del Centro Sportivo “Aldo Notari”, lo Stadio “Nino Cavalli” di Via Confalonieri Casati, il campo “Fratelli Franchini” di Via Volturno, i campi “Enzo Fainardi” e “Guglielmo Catuzzi” del Centro sportivo “Ferruccio Bellè” di San Pancrazio ed il campo “Tullo Massera” di Via Parigi,

“Il Torneo Due Torri porta con se ormai da più di trenta edizioni i valori che il nostro assessorato promuove e valorizza. Lo sport che crea relazioni, che integra culture ed educa alla rispetto dell’altro, che unisce all’attività agonistica anche la solidarietà. Arriveranno tantissimi ragazzi da tutta Europa e anche dall’USA che trascorreranno cinque giornate insieme ai nostri ragazzi. Questo è un torneo molto atteso, come Amministrazioni mettiamo a disposizione i nostri impianti e il nostro sostegno”, ha introdotto il vicesindaco Marco Bosi.

Instancabile organizzatore dell’evento, Andrea Paini, Presidente Gruppo Oltretorrente – Consorzio Due Torri ha presentato il fitto programma delle cinque giornate in cui lo sport sarà protagonista sul campo ma saranno tanti anche gli appuntamenti collaterali per le famiglie e i numerosi accompagnatori che avranno così modo di trascorrere delle belle giornate e serate sotto il segno dell’amicizia. “Saranno ben dieci le squadre straniere, tra cui la squadra americana MVP proveniente da Arlington in Virginia nella categoria Under 18 baseball che partecipa per la prima volta – ha detto Paini -. Da sempre il Torneo Due Torri unisce lo sport alla solidarietà e all’attenzione all’altro. Abbiamo mantenuto le collaborazioni con le associazioni di volontariato del nostro territorio con Noi per Loro qui rappresentato dalla presidente Nella Capretti, con AIDO oggi sono con noi Tania Bertolotti e Antonio Pizzaferri, con l’Associazione San Cristofoto e i tanti ragazzi presenti qui oggi lo dimostrano. Quest’anno ospiteremo una partita dimostrativa di Special Olympics che darà un valore aggiuntivo alla manifestazione”.

Barbara Lori, Consigliera Regionale, ha ringraziato gli organizzatori e tutti coloro che ogni hanno con impegno ed energia realizzano un evento di questa portata dove lo sport diventa perno per instaurare relazioni e creare integrazione.

Il CONI, rappresentato da Antonio Bonetti, sostiene con piacere iniziative come queste dove “lo sport diventa il mezzo per superare le barrire e strumento mediatico per trasmettere i valori dell’integrazione, del rispetto per l’altro”.

Di seguito Organizzazione e Programma del Torneo

Dal 25 al 29 luglio Parma ospiterà, presso i tre campi del Centro Sportivo “Aldo Notari” e lo Stadio “Nino Cavalli” (grazie alla disponibilità del 1949 Parma “Parma Clima” che ringraziamo di cuore) di Via Confalonieri Casati, il campo “Fratelli Franchini” di Via Volturno, i campi “Enzo Fainardi” e “Guglielmo Catuzzi” del Centro sportivo “Ferruccio Bellè” di San Pancrazio ed il campo “Tullo Massera” di Via Parigi, la trentatreesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile di Baseball e Softball “Due Torri” – Gruppo “La Giovane S.C.p.A.” abbinato al 15° Memorial “Mario Bacchi Stefani”, organizzato dal Gruppo Oltretorrente.

La manifestazione sportiva è diventata un appuntamento molto atteso non solo per gli appassionati parmigiani del “batti e corri” ma per quanti vogliano trascorrere delle giornate e serate all’insegna dello sport e del sano divertimento. Una programmazione che riserva sempre tante novità.

Anche quest’anno l’organizzazione ha voluto confermare l’abbinamento del Torneo al ricordo di Mario Bacchi Stefani, grande dirigente giallo-blu prematuramente scomparso nel giugno 2003. Quest’anno il Memorial raggiunge la 15^ edizione nel vivissimo ricordo del nostro amico Mario.

A testimonianza della costante attenzione prestata dal gruppo Oltretorrente verso il mondo del volontariato e della solidarietà è stata confermata la collaborazione con le associazioni “NOI PER LORO” e A.I.D.O. Sezione di Parma, entrambe presenti al Centro “Aldo Notari“ con i propri stand e i propri volontari per illustrare le iniziative da loro sostenute,

Ecco le principali conferme e le più importanti novità previste per la 33^ edizione del Torneo Due Torri.

Conferma dell’utilizzo del logo Parma Città creativa per la gastronomia “Unesco” e importante novità relativa all’ utilizzo del logo Parma Città Capitale della Cultura 2020. Ringraziamo di cuore l’Amministrazione Comunale per queste concessioni. Conferma anche per questa edizione delle date di svolgimento del Torneo nell’ultimo fine settimana di luglio, per facilitare alcune squadre straniere che parteciperanno al Torneo Due Torri, al Torneo di Sala Baganza e ai Tornei di Collecchio e in sintonia con le date di chiusura degli impegni scolastici.

Saranno ben dieci squadre straniere, tra cui la squadra americana MVP proveniente da Arlington in Virginia nella categoria Under 18 baseball che parteciperà per la prima volta.

Prima presenza anche per la Praga Baseball Academy, al con tre squadre: una nella Under 12, una nella Under 15 e una nella Under 18 baseball ed anche il SK Joudrs da Praga (Rep. Ceca) con una di baseball nella Under 15 baseball.

Conferme per Mok 2011 dalla Russia nelle Under 13 e Under 16 softball; SK Joudrs da Praga (Rep. Ceca) con una squadra di softball nella Under 16. Moskowia nelle Under 13 e nella Under 16 softball. Per il settimo anno consecutivo, il Moskovia dalla Russia ci onorerà della sua partecipazione partecipando al Due Torri nelle categorie Under 13 e Under 16 softball. Siamo ovviamente molto orgogliosi per la partecipazione di squadre straniere alla nostra manifestazione.

Per la categoria Under 12, ridotta a 4 squadre ed anche la categoria Under 10 è a sole 5 squadre. La grande richiesta di partecipazione ci ha però indotti a portare la categoria Under 15 da 6 a 8 squadre.

Il numero complessivo si attesta sulle 37 squadre partecipanti (comprese due squadre di prebaseball) suddivise nelle sei categorie (cinque nella Under 10, quattro nella Under 12, otto nella Under 15 e sei nella Under 18 baseball e due femminili da sei squadre ciascuna Under 13 ed Under 16 softball), provenienti da tutta Italia, da Russia, dagli U.S.A. e dalla Repubblica Ceca.

Quest’anno ospiteremo una partita dimostrativa di Special Olympics inserita nel programma ufficiale della manifestazione. Due squadre di società sportive di Parma e provincia disputeranno – aiutati dai nostri tecnici ed istruttori – una partita dimostrativa giovedì 26 luglio con inizio alle ore 20.30 al campo n.3 – Special Olympics è un programma sportivo, sport come mezzo per migliorare l’autostima e l’autonomia delle Persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Le due società sono: Asd Sanseverina di Parma e Faro23 di Salsomaggiore Terme a sfoggiare i colori e i valori di Special Olympics. Il coraggio e la determinazione hanno portato questi Atleti a misurarsi in molteplici discipline, dalla Motonautica al calcio a 5; dalla pallavolo all’atletica; dal rugby alle bocce e tante altre. Vantiamo diversi campioni europei e mondiali. Non per ultimo l’atleta Luciano Curziotti che scenderà in campo nel 2019 ad Abu Dhabi per Giochi mondiali Special Olympics, con il Tennis Tavolo. Sono i veri eroi di questa società.

Con il Gruppo Oltretorrente baseball-softball è il terzo anno che solcano i campi da baseball. E sono lì per insegnare a tutti noi che cosa significa rispetto e voglia di stare insieme nel nome dello sport.

Non a caso il giuramento che viene pronunciato in occasione di ogni gara dagli atleti è il seguente “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, Che io possa tentare con tutte le mie forze “. Che vinca lo sport e l’amicizia!

Rimane confermata della collaborazione con l’Associazione San Cristoforo onlus – “Un pezzo di strada insieme” di Parma. L’ associazione San Cristoforo Onlus si occupa di persone che nel corso della loro vita di sono trovate in difficoltà, causa dipendenze, permanenza in carcere, o richiedenti asilo. Il grande cuore di don Umberto Cocconi ha saputo accogliere con le braccia aperte questi giovani che con grande coraggio hanno intrapreso un lungo e pericoloso viaggio alla ricerca di Pace, sfuggendo alla guerra e alla miseria più nera. Questi ragazzi sanno che Parma li ha accolti e per questo vogliono ringraziare a loro modo: prestando la gratuitamente la loro opera a chi ne avesse bisogno. Sanno rimboccarsi le maniche e non li spaventa la fatica. Con grande umiltà si metteranno a disposizione. Con grande impegno e dedizione, collaboreranno alla realizzazione di questo prestigioso evento sportivo giovanile. E saremo noi a ringraziare loro, per aver accettato di farsi conoscere in questo modo semplice, all’insegna del volontariato. E la città stessa, siamo sicuri, li guarderà con occhi diversi.

La nostra squadra Under 16 softball che per il Torneo prenderà il nome di Old Parma B.S.C. pur essendo composta da ragazze della squadra del Crocetta B.C. grazie al rapporto di collaborazione esistente tra le due società. Novità anche tra le squadre italiane. La Regione Lombardia esordirà nella categoria Under 15, torneranno Fortitudo 1953 e San Marino con due squadre, Junior Rimini con una squadra e Lions Nettuno negli under 12 baseball. Nel softball torneranno i Thunders di Castelfranco Veneto nella Under 13 e La Loggia di Torino nella Under 16. Parma e la sua provincia saranno come sempre validamente rappresentate con le formazioni di Junior Parma, Collecchio Baseball, Collecchio Softball e Crocetta B.C.

Confermata la collaborazione con il Musei del Cibo della Provincia di Parma: nei momenti liberi dalle gare i ragazzi e le ragazze delle formazioni ospiti potranno visitare le eccellenze gastronomiche della nostra provincia (Museo del Parmigiano a Soragna, Museo del Prosciutto a Langhirano, Museo del Salame a Felino, Museo del Pomodoro a Collecchio, Museo della Pasta a Collecchio, Museo del Vino a Sala Baganza).

Sarà creato il nuovo bellissimo logo a cura di Saracchi Studio di Parma che evidenzia la grande vocazione nel reclutamento giovanile sia di baseball che di softball del gruppo Oltretorrente. Confermate anche per quest’anno le importanti presenze su Gazzetta di Parma e 12 Tv Parma per divulgare e fare conoscere ancora di più la manifestazione;

La manifestazione si svolgerà con il Patrocinio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, dell’Assemblea Legislativa e della Giunta della Regione Emilia Romagna, dell’Amministrazione Provinciale di Parma, del Comune di Parma, del C.O.N.I e della F.I.B.S.

L’età degli atleti varierà dai sette anni dei più piccoli ai diciotto dei più grandi.

Nell’arco di quattro giorni verranno disputati oltre 100 incontri a cui parteciperanno circa 1.000 tra atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori ed aggregati al seguito.

Ancora una volta “main sponsor” del Torneo sarà Il Gruppo “La Giovane” Soc. Coop. p. A. di Parma, gruppo parmigiano leader nel settore della logistica e movimentazione merci con sede in Parma – Via dell’Artigianato,2 A.

I “Co-sponsor” della manifestazione sono quattro:

– Bolsi Mauro & c. S.n.c. San Secondo P.se (PR);

– CP Evolution e Design S.n.c. San Secondo P.se(PR);

– Lanzi Trasporti S.r.l. Cepim Bianconese(PR);

– Tipografia AMC S.n.c. Parma

Ad essi si aggiunge da quest’ anno il Gruppo Iren S.p.A. che sarà sponsor tecnico.

Da parte del Consiglio Direttivo e mio personale va un ringraziamento tanto doveroso quanto sentito a tutti gli sponsor. Un grazie particolare al Gruppo La Giovane di Parma, guidato dal Presidente Gino Donati, che ci è vicino da 29 anni (e ancora di più in questo momento particolarmente difficile per l’economia). Lo ringraziamo non solo per l’indispensabile aiuto economico, ma anche per il sostegno dato in tanti altri modi, come ci si aspetta dai veri amici. Un Grazie sincero e vero dal più profondo del cuore!

Si darà come sempre importanza all’aspetto tecnico-agonistico, ma sicuramente sarà anche una grande festa di sport, di amicizia e di divertimento. I risultati tecnici avranno la consueta rilevanza ed il confronto sull’abilità e sulla preparazione sportiva che rappresenterà ancora una volta il “tema” principale del Torneo, ma soprattutto verrà dato risalto ai valori umani legati alle fasi agonistiche, per sperimentare e far crescere la capacità di stare insieme, di fare nuove conoscenze e socializzare, di essere rivali sul campo e nello stesso tempo amici fuori dal terreno di gioco, tutte doti indispensabile per percorrere un giusto cammino nello sport e soprattutto nella vita.

Grazie al Comune di Parma per averci messo a disposizione le palestre del polo di Via Pintor (Del Chicca e Oltretorrente) al fine di dare ospitalità a molte squadre partecipanti.

Da quest’anno avremo anche la disponibilità della palazzetto dello Sport “Maurizio Casalini” gentilmente messoci a disposizione del società sportiva Inzani e dal suo Presidente Sergio Greci che ringraziamo di cuore.

Sono confermati la presenza presso il “Paladuetorri” di alcuni stand commerciali di articoli sportivi.

Infine nelle serate di mercoledi’ 25, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 luglio p.v. saranno organizzate quattro serate con intrattenimento per tutti i partecipanti e per l’ intera città.

Quest’ anno il Comitato Organizzatore ha voluto regalare alla città, dopo il un bellissimo spettacolo “L’ultima partita – La storia di Lou Gehrig” del 2017, un nuovo evento, il nuovo spettacolo “Al Smaflòn Siò” dei ragazzi di “Io Parlo parmigiano” che si svolgerà sabato 28 luglio p.v. con inizio alle ore 21.30 circa presso il campo n.3 del centro sportivo “Aldo Notari”.

Lo spettacolo è stato possibile grazie all’ aiuto della ditta “Parmaclima” di Parma.

Come sempre un momento per noi molto importante sarà inoltre rappresentato dalla partita dimostrativa di prebaseball-softball, prevista nella serata di giovedi’ 26 luglio con inizio alle ore 19.30 , che vedrà affrontarsi i bambini e le bambine della nostra Scuola baseball-softball contro i coetanei del Poviglio B.C.

Interessante e variegato il programma delle serate, organizzate e gestite dai nostri ragazzi ragazzi della ‘’Ciemme’’ Oltretorrente e dalle nostre ragazze della ‘’Taurus’’ Old Parma.

Inoltre tutte le sere dopo le ore 19.00 Tortelli, Torta Fritta & Salume al Paladuetorri.

Questo è il programma delle serate:

Mercoledì 25 Luglio

Dalle ore 18.00 – Welcome Happy Hour – in piazzetta con l’aperitivo di benvenuto alle squadre.

Ore 21.00 Cerimonia di Apertura del 33° Torneo ‘’Due Torri’’ – 15° Memorial ‘’Mario Bacchi Stefani’’ e a seguire Home Run Derby Under 12.

Giovedì 26 Luglio

Ore 19.30 campo n.3 partita di campionato di S.B.P. “Centromac” Parma 2001 vs. Poviglio B.C.

Ore 20.30 campo n.3 partita di campionato di S.B.P. “Centromac” Parma 2001 vs. Poviglio B.C.

Dalle ore 21.00 in poi in piazzetta “Fluo P4arty” con dj set by “Agit”

Venerdì 28 Luglio

Ore 21.00 Stadio “Nino Cavalli” partita di campionato Serie A1 tra “Parmaclima” vs. UnipolSai Bologna;

Sabato 29 Luglio

Ore 21.30 campo 3 nuovo spettacolo presentato dai ragazzi di “Io parlo Parmigiano”

“Al Smaflòn Siò”

Dalle ore 22.30 in piazzetta “After Show Party” con dj set

Lo scopo principale il gruppo “Oltretorrente” è da sempre il sostegno delle campagne di avviamento al baseball dedicate ai nuovi piccoli atleti (bambini e bambine a partire dai 6/8 anni).