XXXIX ciclo di Dottorato di Ricerca dell’Università di Parma: iscrizioni fino alle 13 del 3 agosto

PARMA – Bando di concorso per l’ammissione al XXXIX Ciclo di Dottorato di Ricerca: è possibile presentare la domanda di iscrizione online fino alle 13 di giovedì 3 agosto.

L’Ateneo ha istituito per il XXXIX ciclo 21 corsi di dottorato, di cui 6 in convenzione con altre Università ed Enti di Ricerca. L’Ateneo ha inoltre aderito a 9 Dottorati di Interesse Nazionale.

Nel complesso 18 sono i corsi di cui Parma è sede amministrativa e per i quali è stato pubblicato il bando di ammissione.

Sono 191 i posti messi a bando per la sede di Parma tutti coperti da borsa o da altra forma di sostegno equivalente. Per il bando XXXIX ciclo 83 borse sono finanziate interamente dall’Università di Parma (con fondi Ministeriali di Ateneo e dei Dipartimenti), 16 sono cofinanziate dalla Fondazione Cariparma, 5 sono finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, 15 sono le borse finanziate da Enti e Aziende e Università, 2 sono i posti di Dottorato industriale, 2 i posti riservati ad assegnisti. Nell’ambito delle risorse messe a disposizione dai progetti PNRR (Missione 4 Componente 1 e 2) sono previste a bando complessivamente 68 borse di cui 47 per “Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale” e 21 per l’“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”.

Inoltre, l’Università di Parma, ha finanziato 9 borse destinate alle sedi convenzionate e 12 per l’adesione a 9 Dottorati di Interesse Nazionale.

Per le modalità di iscrizione e le procedure di ammissione i candidati dovranno attenersi a quanto indicato nel bando e nelle schede dei singoli corsi di dottorato allegate al bando stesso.

L’indirizzo web di riferimento è https://www.unipr.it/dottorati-iscrizione, l’indirizzo mail dottorati@unipr.it.

Corsi di Dottorato con sede amministrativa all’Università di Parma

1. Biotecnologie e Bioscienze

2. Economia & Management dell’Innovazione e della Sostenibilità (in convenzione con l’Università di Ferrara)

3. Fisica

4. Ingegneria Civile e Architettura

5. Ingegneria Industriale

6. Medicina Molecolare

7. Neuroscienze

8. Psicologia

9. Scienza e Tecnologia dei Materiali (corso in convenzione con il C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche)

10. Scienze Chimiche

11. Scienze degli Alimenti

12. Scienze del Farmaco

13. Scienze della Terra

14. Scienze Filologico-Letterarie, Storico-Filosofiche e Artistiche

15. Scienze Giuridiche (in convenzione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

16. Scienze Mediche e Chirurgiche Traslazionali

17. Scienze Medico-Veterinarie

18. Tecnologie dell’Informazione

Corsi di Dottorato in convenzione con sede amministrativa in altri Atenei

· Automotive Engineering for Intelligent Mobility – Automotive per una Mobilità Intelligente (sede amministrativa: Bologna, consorziata con l’Università di Parma e l’Università di Modena e Reggio Emilia)

· Biologia Evoluzionistica ed Ecologia (in convenzione con l’Università Ferrara e l’Università di Firenze sede amministrativa)

· Matematica (in convenzione con Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Ferrara sede amministrativa)