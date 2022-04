Walk&Roll Cities – Come cambierà la mobilità nei prossimi anni?

Martedì 5 Aprile dalle ore 10. Webinar sulle città del domani

PARMA – Un webinar organizzato da Thriving Streets (network europeo di cui è capofila il Comune di Parma, Settore Mobilità ed Energia) insieme ad altre due reti europee finanziate dal programma URBACT III è in programma per domani mercoledì 5 aprile dalle 10.00 alle 15.30.

Esperti e rappresentanti di città europee racconteranno innovazioni e sperimentazioni che si stanno realizzando in Europa: modelli di città “dei 15 minuti” (idea di pianificazione urbana proposta dall’urbanista Carlos Moreno che riorganizza lo spazio urbano sul concetto di prossimità in modo che i cittadini possano avere tutti i servizi entro un raggio di 15 minuti e ridurre così gli spostamenti), i ‘super-blocks’ o ‘supermanzanas’, piccole aree urbane pedonali per promuovere la socialità, nuovi approcci alla ciclabilità e alle varie forme di modalità attiva.

Con un respiro allargato all’Europa l’incontro, via web, svilupperà una riflessione sulle nuove visioni di mobilità e spazi pubblici per affrontare i cambiamenti del nostro tempo e creare città più vivibili.

“La collaborazione con altre città ed esperti europei è fondamentale per la nostra città, ci permette di sviluppare soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita, la sicurezza e l’accessibilità di Parma . Un ragionamento intorno alla dimensione urbana di oggi e di domani: perchè le città sono al centro di un percorso che tiene conto delle loro istanze, delle loro proposte anche per elaborare soluzioni innovative facendo perno proprio sulle nuove tecnologie. L’ascolto e la partecipazione al centro della politica dell’Amministrazione Comunale” commenta l’Assessora Benassi.

Per partecipare al webinar, potete registrarvi a questo link: https://bit.ly/3NIJpOh