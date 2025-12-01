Voci, saperi, patrimoni. Dall’Amazzonia al Museo, fra Modena e Bologna

Voci, Saperi, Patrimoni. Dall’Amazzonia al Museo esplora il patrimonio culturale e intellettuale dell’Amazzonia. BOLOGNA – Un progetto che stabilisce nuove forme di co-progettazione tra università, musei, biblioteche, movimenti sociali, comunità amazzoniche indigene e quilombolas, per superare i confini disciplinari, istituzionali, linguistici, identitari e tra scienza e conoscenze tradizionali.esplora il patrimonio culturale e intellettuale dell’Amazzonia.

Dal 1° al 13 dicembre, Modena e Bologna ospiteranno un ampio programma di mostre, performance artistiche, dibattiti e laboratori che coinvolgerà docenti, ricercatrici e ricercatori italiani e provenienti da cinque università brasiliane, di cui quattro amazzoniche, rappresentanti di comunità indigene e quilombolas di diverse aree dell’Amazzonia brasiliana.

Organizzata dal gruppo di ricerca “Letterature e patrimoni indigeni, musealizzazione e decolonialità” del LILEC – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna, dal Museo Civico di Modena e dall’equipe “Literatura e Antropologia: curadorias, cartografias e outras formas narrativas” dell’Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro in collaborazione con i “musei vivi” del Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, l’iniziativa promuove un dialogo sui temi della musealizzazione, della decolonialità e dei saperi tradizionali, discutendo le convergenze e le differenze di visioni del mondo relative all’Amazzonia come frontiera e patrimonio.

Il 6 dicembre, alle 16.30, il Museo Civico di Modena (Palazzo dei Musei, Largo Porta Sant’Agostino 337) inaugurerà la mostra Voci, saperi, patrimoni. Dall’Amazzonia al Museo.

Il 7 e l’8 dicembre, alle 10.30 e alle 16.30, al Museo Civico di Modena il pubblico potrà assistere a performance di canti tradizionali, prendere parte a laboratori e dibattiti con la partecipazione dei Centros de Ciências e Saberes (CCS), i “musei vivi” delle comunità indigene e quilombolas dell’Amazzonia, che racconteranno le tradizioni e i saperi ancestrali delle loro comunità.

Il 9 dicembre, alle 17.30, presso la Biblioteca Amílcar Cabral di Bologna (Via San Mamolo 24) sarà inaugurata la mostra Yei yamî yonpa uurî, Wei yamî yonpa uurî / Siamo Parenti dell’Albero, siamo Parenti del Sole, dedicata alla Wei Editora, la prima casa editrice indigena del Brasile, con la presenza dell’autrice ed editrice indigena macuxi Sony Ferseck/Wei Paasi, oltre che altre rappresentanti indigene, Altaci Kokama e Maria Alice Karapãna.

Il 9 e 10 dicembre, il LILEC ospiterà a Bologna (Via Cartoleria 5) una serie di conferenze, dibattiti e tavole rotonde sul tema Lingue, letterature e culture dall’Amazzonia. Esperte ed esperti discuteranno le pratiche e i progetti che coinvolgono le lingue indigene, la letteratura e la cultura dell’Amazzonia, con interventi di Camila do Valle (UFRRJ), Roberto Vecchi (UNIBO), Alessia Di Eugenio (UNIBO), Vincenzo Russo (UNIMI), Veronica Prudente (UFRR), e Francesca De Rosa (UNIOR), tra gli altri.

L’11 dicembre, alle 10.00, avrà inizio la visita guidata di Bologna, con partenza dalla stazione centrale, per esplorare il Rettorato e il centro storico. Alle 17.00, presso la Biblioteca Amílcar Cabral, si terrà la tavola rotonda Interpretazioni dell’Amazzonia e saperi tradizionali. Per un’idea di futuro, con il Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia – PNCSA. Parteciperanno Jurandir Novaes (UFPA e PNCSA), Alfredo Wagner (UFAM, UEA e PNCSA), Cynthia Martins (UEMA e PNCSA), Camila do Valle (UFRRJ e PNCSA), Reginaldo Conceição da Silva (IFAM), Simão Amista (antropologo), Roberto Vecchi (UNIBO), e Alessia Di Eugenio (UNIBO).

Il 12 dicembre, alle 16.30, presso il Museo Civico di Modena si terrà la tavola rotonda Dall’Amazzonia all’Europa: concezioni e pratiche museali in dialogo, che vedrà confrontarsi esperte ed esperti europei e brasiliani sul futuro della museologia e sulla rappresentazione del patrimonio amazzonico in un contesto globale e decoloniale.

Voci, Saperi, Patrimoni. Dall’Amazzonia al Museo è un’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto internazionale Letterature e patrimoni indigeni, musealizzazione e decolonialità: voci e saperi dei popoli dell’Amazzonia, curato dal LILEC, dal Museo Civico di Modena e dall’equipe brasiliana “Literatura e Antropologia: curadorias, cartografias e outras formas narrativas” dell’Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro in collaborazione con i “musei vivi” del Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia.