Villaggio della Sostenibilità 2025: Adiconsum ti aspetta il 29-30-31 Maggio a Bologna al Grand Tour Italia

BOLOGNA – Il Villaggio della Sostenibilità è la più grande fiera italiana sulla sostenibilità organizzata da un’Associazione Consumatori. L’evento viene organizzato da Adiconsum, nell’ambito del progetto “In Sinergia”, coinvolgendo diverse città italiane, con lo scopo di avvicinare il cittadino – consumatore ad uno stile di vita sostenibile con risvolti sul piano ambientale, sociale e macroeconomico.

Il Villaggio della Sostenibilità

Il Villaggio, arrivato alla sua 3^ Edizione, promuove una sostenibilità accessibile, che possa essere adottata in maniera semplice da tutti, indipendentemente da età, istruzione o reddito.

All’interno del Villaggio è possibile trovare un’area convegnistica con talk, tavole rotonde, workshop, laboratori didattici, oltre ad uno spazio espositivo per offrire un’occasione di testimoniare e valorizzare le buone pratiche in atto, in tema di sostenibilità nonché un percorso educational dove i visitatori possono mettersi in gioco, tutto all’insegna di un mondo più rispettoso dell’ambiente e delle persone.

Questo progetto riflette l’impegno di Adiconsum nel creare sinergie tra generazioni e attori diversi per un’Italia più equa e sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Lo slogan ufficiale di questa terza edizione, “SìAmo il domani”, racchiude il cuore dell’evento: un invito ad agire oggi per il futuro, sia individualmente che come comunità, per se stessi e per gli altri.

La frase può essere letta anche come una dichiarazione positiva, “Sì, Amo il domani”, un impegno a comportarsi oggi in modo da influenzare positivamente il nostro futuro comune. Con il Villaggio vogliamo mettere i cittadini al centro del cambiamento offrendo strumenti e opportunità per vivere in modo più consapevole e responsabile.

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “IN Sinergia – Percorsi multigenerazionali e multistakeholders per lo sviluppo INclusivo e Sostenibile del Paese”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del Decreto legislativo n. 117/2017 – Anno 2023.

Cosa troverai

Il Villaggio della Sostenibilità si distingue per la sua missione: promuovere una sostenibilità accessibile, che possa essere adottata in modo semplice da tutti, indipendentemente da età, istruzione o reddito.

Questa visione si concretizza in un programma ricco e inclusivo, che include tavole rotonde con esperti su temi come transizione energetica, economia circolare e mobilità sostenibile; workshop interattivi, per apprendere pratiche quotidiane a basso impatto ambientale; e laboratori per ragazzi, con attività educative che insegnano il rispetto per l’ambiente fin dalla giovane età. Spazi espositivi ospiteranno aziende e start-up con soluzioni innovative, offrendo ai visitatori idee per un consumo più responsabile.

Area Convegnistica

La sezione del Villaggio dedicata a dibattiti, tavole rotonde e workshop è l’occasione per informarsi e capire come si stanno impegnando Enti non profit, Università, Pubbliche amministrazioni e Imprese in tema di sostenibilità. Saranno messe in evidenza best practices e riportati studi e analisi che saranno commentati alla presenza di esperti appartenenti a diversi settori, promuovendo una visione multidisciplinare nell’affrontare il problema e produrre soluzioni.

Area Stand Espositivi

La superficie del Grand Tour Italia ospiterà un’area espositiva caratterizzata da diversi focus tematici dedicati ai seguenti aspetti del consumo sostenibile:

– Efficienza, sicurezza e risparmio energetico: La mia Casa Green

– Mobilità sostenibile e Test drive

– Comunità In Sinergia

– Credito e Finanza sostenibile

– European Corner

Area Talk

Un’area informativa dove vari esperti potranno illustrare come essere e consumare in modo più sostenibile e consapevole dando consigli e istruzioni pratiche ai visitatori.

Area Educational

Un percorso dove i visitatori potranno mettersi in gioco, conoscere qualcosa in più sulla sostenibilità, partecipare attivamente nel promuovere comportamenti di consumo sostenibili e responsabili, condividere le proprie riflessioni e perché no, vincere tanti simpatici gadget!

Percorsi Laboratoriali

Laboratori didattici per studenti e studentesse dedicati al tema della sostenibilità realizzati da Adiconsum, enti partner e sostenitori del progetto IN Sinergia.

Eventi Speciali

Aperitivo di apertura del Villaggio in Piazza Italia – Giovedì 29 maggio 2025, ore 19

Dove e quando

L’evento si svolge il 29-30-31 Maggio 2025 a Bologna presso Grand Tour Italia, una location che celebra le eccellenze italiane ma anche l’impegno nella promozione della sostenibilità, rendendola il palcoscenico ideale per questa iniziativa, ed è aperto a tutti GRATUITAMENTE.

Prenota il tuo posto e diventa parte di questa rivoluzione verde: “SìAmo il domani” inizia da te!