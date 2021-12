“Viaggio intorno al sonno” di Liborio Parrino oggi la presentazione a Parma

Venerdì 10 dicembre Alle 18 nell’Auditorium della Corale Verdi appuntamento dedicato al primo dei tre volumi dell’opera del docente dell’Università: Storia notturna

PARMA – Sarà presentato venerdì 10 dicembre alle 18, all’Auditorium della Corale Verdi (vicolo Asdente 9), Viaggio intorno al sonno – Quando scienza e arte si incontrano di Liborio Parrino (Pacini Editore), docente di Neurologia all’Università di Parma, Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia e Direttore del Centro di Medicina del Sonno. Con l’autore dialogheranno Claudio Rinaldi, Direttore della “Gazzetta di Parma”, e Giacomo Rizzolatti, Professore emerito dell’Università di Parma.

«Quest’opera – scrive Liborio Parrino sul sito di Pacini Editore – è un lavoro frutto dei 40 anni che ho dedicato allo studio del sonno; una raccolta del materiale custodito nel forziere dei miei studi, delle mie lezioni, delle mie partecipazioni a congressi e convegni, dei miei ricordi. Un viaggio che visita la fisiologia e le malattie del sonno, che ci accompagna nelle atmosfere incantate dei sogni, nelle alchimie della farmacologia, nel rapporto del sonno con i materassi, la camera da letto, il cibo, lo sport, il futuro. Il tutto accompagnato da continui richiami alla letteratura, alla musica, al cinema, alla pittura, alla fotografia e persino alle intramontabili pubblicità di Carosello. Anche per rendere il materiale più fruibile, l’opera è stata divisa in volumi distinti: Storia Notturna, La Medicina del Sonno, L’Arte del Dormire. Le tre parti rappresentano un libro unico da leggere come un romanzo, ma ciascun volume può essere sfogliato e letto in modo libero senza necessariamente seguire una sequenza rigida».

La presentazione del 10 dicembre verterà in particolare sul primo volume dell’opera, Storia notturna.

Liborio Parrino è docente di Neurologia all’Università di Parma. È Direttore della Scuola di Specializzazione in Neurologia, Direttore del Centro di Medicina del Sonno dell’Università di Parma e Direttore della Struttura Complessa di Neurologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Dal 2012 al 2015 è stato Presidente dell’Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS) e dal 2014 al 2018 Presidente del Comitato Esecutivo dell’Assemblea delle Società Nazionali del Sonno in Europa (ANSS). Dal 2008 è Chair della World Sleep Day Committee della World Sleep Society (WSS), da cui ha ricevuto il World Sleep Day Distinguished Activity Award nel 2016 e 2017 e il Distinguished Services Award nel 2017. Membro dell’Editorial Board di diverse riviste scientifiche, è stato consulente scientifico dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed è co-autore di numerose pubblicazioni, articoli e monografie su riviste italiane e internazionali.