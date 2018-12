Venerdì 21 dicembre, Question Time e, a seguire, seduta ordinaria del Consiglio comunale

BOLOGNA – Venerdì 21 dicembre, alle 11.30 a Palazzo d’Accursio, il Consiglio comunale si riunirà per la seduta di Question Time e proseguirà poi con la sessione ordinaria. Al termine degli interventi di inizio seduta, il Consiglio passerà alla trattazione degli ordini del giorno (in allegato l’elenco).

Questo l’ordine di trattazione delle domande d’attualità del Question Time:

N. 1 NEGOZI DI VICINATO NEL CENTRO STORICO

COCCONCELLI/LEPORE

N. 2 SENTENZA TAR CAMPANIA APPALTO ACER

DI GIROLAMO/GIERI

N. 3 I RIDERS E LA NEVE

FATTORI/LOMBARDO

Oggi seduta congiunta delle commissioni “Mobilità, Infrastrutture e Lavori pubblici” e “Territorio e Ambiente”

Venerdì 21 dicembre alle 9, la commissione “Mobilità, Infrastrutture e Lavori pubblici” si riunirà in sala Renzo Imbeni a Palazzo d’Accursio per un’udienza conoscitiva su iniziativa del presidente Vinicio Zanetti, richiesta dall’assessore Irene Priolo, per un approfondimento sulle misure di limitazione del traffico per la tutela della qualità dell’aria.

La seduta proseguirà in congiunta con la commissione “Territorio e Ambiente” per un un’udienza conoscitiva sullo stesso tema richiesta dal consigliere Gian Marco De Biase (Insieme Bologna).

La sola commissione “Mobilità” proseguirà poi con la trattazione di due udienze conoscitive, sempre sul tema dei provvedimento anti smog, la prima richiesta dal consigliere Gian Marco De Biase (Insieme Bologna), la seconda dai consiglieri Andrea Colombo, Vinicio Zanetti e Claudio Mazzanti (Partito Democratico).