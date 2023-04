Vacanze di Pasqua e Pasquetta 2023 per le famiglie nei Castelli del Ducato

PARMA – Nei Castelli del Ducato tra Emilia, Lombardia – area cremonese e mantovana – e Lunigiana toscana ci sono 38 castelli, rocche e manieri, aperti al pubblico e oltre 50 tra luoghi d’arte, città e borghi storici in rete da visitare a Pasqua e Pasquetta: offrono dal 7 al 10 aprile 2023 tante possibilità di vivere esperienze speciali fra visite guidate, avventure in costume d’epoca, percorsi sui camminamenti di ronda, city tour, pranzi e cene di festa, cacce all’uovo, degustazioni, mostre e occasioni di divertimento per tutta la famiglia, tutti i gusti e tutte le tasche. Da Pasqua e per tutto il 2023 sono, inoltre, previste tante iniziative per tutto l’anno, a cominciare dalle sfide di X-Scape Castle cultura on the road e escape room dentro un castello o in un borgo nell’ambito della Fantastica Emilia, contenitore di iniziative speciali.

Ecco l’anteprima delle proposte pasquali nei Castelli del Ducato:

Siete pronti a scappare e a risolvere le avventure? Mistero, cultura, storia on the road a Parma, X-Scape Experience on the road, venerdì 7, sabato 8, domenica 9, lunedì 10 aprile 2023

Prenotazioni obbligatorie con almeno 24 ore di anticipo: info@castellidelducato.it

Un nuovo divertente percorso in una delle città d’arte più eleganti e affascinanti d’Italia, Parma, già capitale della cultura italiana, che vi porterà a scoprire i segreti della sua storia viaggiando a piedi attraverso le vie della petite capitale e giocando ad X-scape cultura on the road. I costi variano in base alle varie opzioni che attiverete. Prenotazioni obbligatorie con almeno 24 ore di anticipo: info@castellidelducato.it

Al Castello di Rivalta (PC), una mostra straordinaria Tavole apparecchiate di un’antica famiglia piacentina, nella settimana pasquale da lunedì a venerdì su prenotazione ( visite ore 11.00 e 15.30), sabato 8 aprile ore 11.00, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00* (*inizio ultima visita guidata), domenica 9 aprile (ore 10.30, 12.00, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00* (*inizio ultima visita guidata) e tutto lunedì 10 aprile.

Prenotazioni consigliate: info@castellidelducato.it

Alla Rocca dei Rossi di San Secondo (PR), sabato 8 aprile, ore 21.30, Arte e suggestioni in Rocca, speciali visite spettacolo notturne dove rivive la grande storia rinascimentale di San Secondo, legata ai magnifici personaggi del periodo, il Conte Pier Maria Rossi, la contessa Camilla Gonzaga e Troilo II, la contessa-madre Bianca Riario, il vescovo di Pavia Giovangirolamo, senza dimenticare Giovanni delle Bande Nere e Pietro Aretino. Gratuito per bambini con meno di 10 anni. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Nella Cortaccia della Rocca di Sala Baganza (PR), domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile, è in programma Spendore e decadenza: viaggio guidato alla scoperta della Sala della Apoteosi alla scoperta di un mirabile affresco settecentesco del pittore fiorentino Sebastiano Galeotti (Firenze 1676 – Mondovì 1746), commissionata dal Duca Antonio Farnese tra il 1724 – 1727. Gratuita la visita alla Sala dell’Apoteosi per bambini fino a 6 anni. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), domenica 9 aprile 2023, dalle ore 15 con diversi turni a seguire, Pasqua 2023 con Alice e il Bianconiglio tornano le visite per bambine e bambini al castello.

Prenotazioni obbligatorie e informazioni: info@castellidelducato.it

Domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023 dalle 10 alle 18, al Castello di Gropparello e Parco delle Fiabe (PC), Pasqua e Pasquetta al Parco delle Fiabe con caccia all’uovo di drago: tutti i bambini sono invitati a rispondere all’appello di Merlino, tornato dal suo esilio per salvare il Castello di Gropparello, sulle colline piacentine, messo in pericolo dalla possibilità che un oscuro presagio sia destinato a tramutarsi in realtà. Gratuito solo per bimbi di 1 e 2 anni. Prenotazioni obbligatorie e informazioni: info@castellidelducato.it

Domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile 2023, al Castello Pallavicino di Varano de’ Melegari (PR) , Pasqua e Pasquetta con Visite dell’inespugnabile fortezza con guide in abiti di foggia medievale alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Pasquetta, lunedì 10 aprile, alla Rocca di Sala Baganza (PR) con Il Giardino delle Uova, caccia al tesoro in squadre nella splendida cornice del giardino farnesiano alle ore 16.00. Immaginate un castello, un fossato e un grande giardino….pieno di uova colorate?! Ma cosa ci fanno delle uova in un giardino? Indizi, indovinelli e giochi alla ricerca del tesoro pasquale. Nella splendida cornice del giardino le squadre dovranno essere veloci per raggiungere il tesoro. Adatto dai 6 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Alla Reggia di Colorno (PR), mostra Ugo Nespolo Wandering about New York, 8-9-10-11 aprile 2023. Ugo Nespolo, pittore e artista, esploratore di ogni mezzo espressivo (tra cui non si possono dimenticare il cinema e quella che, spesso sommariamente, viene definita “arte applicata”) presenta alla Reggia le fotografie da lui scattate a New York nel corso degli anni ottanta e novanta. Il biglietto di ingresso è comprensivo della visita alla Reggia e delle mostre di Nino Migliori e di Ugo Nespolo. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Al Castello di Torrechiara (PR) domenica 9 e lunedì 10 aprile, anche a Pasqua e Pasquetta visite guidate in Castello con pranzo-degustazione in offerta sulle tracce di Bianca, la donna per il cui amore venne costruito il Castello in tour alle ore 10, 11, 12, 14, 15, 16. Il tour è adatto anche ai bambini dai 6 anni di età. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Lunedì 10 aprile al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) torna la grande avventura per bambini Alla ricerca della Uova Magiche! I bambini, con i costumi di cavalieri e dame, vivranno una magica avventura da protagonisti con simpatici personaggi tra cui il Coniglio Pasquale, la Lucertola MangiaUova e i Cavalcatroll! Con visite animate 10.30, 14.30 e visite guidate al maniero alle ore 10.30, 11.30 e 12.30 e alle 15, 16, 17 e 18. I costumi a tema verranno forniti a tutti i bambini. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Sempre al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), sabato 8 ore 15; 16; 17 e domenica 9 aprile e lunedì 10: ore 10.30 e 11.30; 15; 16; 17 per Pasqua e Pasquetta ultima visita ore 18. Ricordi di Famiglia: racconti di vita quotidiana e testimonianze storiche attraverso una straordinaria esposizione di preziosi oggetti, antichi documenti e fotografie d’epoca della famiglia Pallavicino appartenuti alla famiglia della Marchesa Maria Luisa Pallavicino. Con l’apertura straordinaria di alcune sale del Castello. La mostra è inclusa nel percorso della visita guidata al Castello, il più antico della Provincia di Parma. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Al Palazzo Ducale di Guastalla (Re) la mostra Il Giro del Mondo in 500 anni, nelle festività pasquali si può ancora visitare la mostra pensata in occasione del cinquecentesimo anniversario della prima circumnavigazione del mondo di Magellano. L’allestimento racconta la nuova percezione dei confini del globo, dei nuovi popoli scoperti nonché degli strumenti utilizzati nella navigazione. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Sempre a Villa Medici del Vascello – San Giovanni in Croce (CR), lunedì 10 aprile, Visite guidate con la possibilità di fermarsi nel parco per un pic-nic. Prenotazioni obbligatorie e informazioni sui costi: info@castellidelducato.it

Al Castello di Tabiano – Salsomaggiore Terme (PR), Aquile e gufi in volo al Castello di Tabiano – grandi spettacoli di falconeria nell’antico maniero: potrete ammirare da vicino aquile, falchi, gufi e barbagianni, seguirne le prove di volo e, con la guida di un esperto Maestro Falconiere, conoscere i segreti di quest’arte antichissima e nobile, praticata da Re e Imperatori. Prima degli spettacoli di falconeria è possibile partecipare alle visite guidate in Castello.

Domenica 9 aprile 2023 orari spettacoli falconeria: ore 11 e ore 17; orari di inizio visite guidate: ore 10, ore 11, ore 12, ore 15, ore 16, ore 17 e ore 18

Il percorso delle visite guidate attraversa le sale decorate con affreschi, specchi, stemmi, le ampie cantine a volta, il parco di piante secolari, le terrazze panoramiche, lo scalone d’onore e l’antica biblioteca. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Da vedere inoltre nel circuito Castelli del Ducato con classiche visite guidate anche: Palazzo Farnese a Piacenza e la città, Parma con la Camera di Pan Paolo e Il Correggio, la città di Casalmaggiore con il Museo del Bijou, Busseto e i Luoghi Verdiani con la Rocca Pallavicino, il Teatro Verdi, la casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole di Busseto. E ancora Bobbio, il Castello Malaspina e il Ponte Gobbo, il Borgo e la Rocchetta di Castellarano, la Rocca dei Terzi di Sissa Trecasali ed i Castelli del Po (Antica Corte Pallavicina, Roccabianca, Colorno, San Pietro, Guastalla) con il paese rivierasco Polesine Zibello. I Castelli del Crinale, Castello del Piagnaro, Castello Malaspina di Gambaro, Bardi, Bianello, Sarzano, Compiano, Vigoleno, Rocca d’Olgisio, Castell’Arquato, Felino, Berceto e i resti del Castello rossiano. Lungo la pedementana Tabiano e Contignaco, vicini al Castello di Scipione, Noceto, Montechiarugolo, Riva e le corti principesche Rocca Meli Lupi di Soragna, Rocca e Castello di Agazzano, Castello di Rivalta. E ancora le ville, Villa Dosi Delfini a Pontremoli, Villa Caramello solo per gruppi e su prenotazione obbligatoria. E ancora l’Abbazia Cistercense di Fontevivo (PR), la Dallara Academy (PR), il Museo Agorà Orsi Coppini (PR), Museo Costantiniano della Steccata (PR), Museo Ebraico di Soragna (PR). Salsomaggiore Terme (PR) con Palazzo Terme Berzieri e Fidenza (PR) con il Duomo antelamico sulla via Francigena a scoprire la storia di San Donnino. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

PER CHI AMA LE MOSTRE

Al Castello di Rivalta (PC), Tavole apparecchiate di un'antica famiglia piacentina, nella settimana pasquale da lunedì a venerdì su prenotazione( visite ore 11.00 e 15:30), sabato 8 aprile ore 11.00, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00* (*inizio ultima visita guidata), domenica 9 aprile (ore 10.30, 12.00, 14.00, 15.20, 16.40, 18.00* (*inizio ultima visita guidata) e tutto lunedì 10 aprile.

Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it

Sempre al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR), sabato 8 ore 15; 16; 17 e domenica 9 aprile e festivi: ore 10.30 e 11.30; 15; 16; 17 per Pasqua e Pasquetta ultima visita ore 18. Ricordi di Famiglia: racconti di vita quotidiana e testimonianze storiche attraverso una straordinaria esposizione di preziosi oggetti, antichi documenti e fotografie d'epoca della famiglia Pallavicino appartenuti alla famiglia della Marchesa Maria Luisa Pallavicino. Con l'apertura straordinaria di alcune sale del Castello. La mostra è inclusa nel percorso della visita guidata al Castello, il più antico della Provincia di Parma.

La mostra è inclusa nel percorso della visita guidata al Castello. Gratuito: bambini fino a 5 anni. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it

Al Castello di San Pietro in Cerro (PC) – La collezione del mim Museum in Motion, vederete esposta una ampia scelta tra oltre millecinquecento opere di maestri contemporanei, italiani e stranieri, esposte ogni anno a rotazione in un diverso allestimento e differente file rouge. Nei sotterranei del quattrocentesco maniero, visitabile ed interamente arredato, è possibile ammirare la mostra Cina Millenaria -i Guerrieri di Xi’an. Prenotazioni consigliate: info@castellidelducato.it

Al Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci (PR), mostra Roberto Capucci. Seriche Armature dedicata al geniale maestro della moda Roberto Capucci. Poste in dialogo con le opere del museo, le iconiche creazioni di Capucci vi accompagneranno lungo una passeggiata tra vere e proprie architetture di seta. Prenotazioni consigliate: info@castellidelducato.it

Al Castello del Piagnaro di Pontremoli (MS) da scoprire il Museo delle Statue Stele dedicato alle sculture megalitiche e a questo misterioso popolo di pietra.

Prenotazioni consigliate: info@castellidelducato.it

A Palazzo Ducale di Guastalla (RE), mostra Il Giro del Mondo in 500 anni, sabato 8 e domenica 9 aprile 2023 ore 09.30-12.30 / 15.30-18.30, esposta nelle sale del Piano Nobile. L’esposizione è stata pensata in occasione del cinquecentesimo anniversario della prima circumnavigazione del mondo.

Informazioni e richieste: info@castellidelducato.it