V Edizione di OCEANMAN Cattolica dal 23 al 25 maggio

CATTOLICA (RN) – Da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025 Cattolica torna ad essere la capitale internazionale del nuoto in acque libere. La cittadina romagnola infatti ospita la quinta edizione di OCEANMAN Cattolica, una delle gare più amate del più importante di OCEANMAN, circuito mondiale che tocca diversi continenti. Il nuoto in mare laghi o fiumi è infatti uno sport in forte crescita. Non per caso fa parte da tempo del programma delle Olimpiadi (a Parigi le gare furono disputate nella Senna) e l’appuntamento di Cattolica è uno dei più attesi del calendario internazionale.

Già oggi, ad un mese e mezzo circa dalla manifestazione, OCEANMAN Cattolica 2025 ha battuto il record di nazioni rappresentate. «Saranno ben 48 i paesi presenti», spiegano gli organizzatori, Mark Meldau (Presidente di Sharkman Triathlon A.S.D.) e Filippo Magnani (Presidente del Consorzio Riviera Sport 365). La previsione è quella di superare anche il numero di iscritti alla manifestazione, i circa 650 atleti che nel 2024 si sono misurati nel mare di Cattolica.

Oltre ovviamente a tanti italiani, saranno infatti presenti nuotatori provenienti da Belgio, Germania, Moldavia, Regno Unito, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera, Brasile, Ungheria, Spagna, Colombia, Repubblica Ceca, Portogallo, Romania, Croazia, Turchia, Azerbaigian, Slovenia, Slovacchia, Grecia, Hong Kong, Francia, Irlanda, Israele, Islanda, Danimarca, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Australia, Thailandia, Russia, Arabia Saudita, Kazakistan, Perù, Malta, Argentina, Lituania, Malesia, Egitto, Giappone, Canada, Messico e Norvegia.

OCEANMAN Cattolica conclude un maggio 2025 ricco di eventi sporti per la città di Cattolica ed è un evento, per tutti, per tutti, non solo per vuol competere. Anche quest’anno la manifestazione darà spazio alle performance di campioni di ieri, di oggi e di domani, ma i veri protagonisti sono i nuotatori amatoriali che vengono da tutto il mondo. Sono loro che vivono il nuoto in mare come un momento di relax e crescita da condividere con gli amici, non certo solo come una gara contro il cronometro.

Tutto il programma della manifestazione è già disponibile sul sito ufficiale e nelle prossime settimane verrano svelate tutte le importanti collaborazioni di questo importante evento.

Cos’è OCEANMAN Cattolica

OCEANMAN Cattolica accoglie fin dal 2020 nuotatori di ogni livello e provenienza, per unirsi in una emozionante celebrazione del nuoto e del cameratismo sportivo. Che si tratti di competere per il podio o semplicemente di godersi la bellezza del Mare Adriatico, i partecipanti all’evento, grazie all’ospitalità e la convivialità romagnola, sono sicuri di creare ricordi duraturi e di stringere amicizie che spesso durano per tutta la vita.

Si sceglie tra i 10 km della OCEANMAN, i 5 km della Half OCEANMAN o i 2 km della SPRINT. Non solo, c’è anche una gara di 500 metri riservata ai più giovani, OCEANKIDS ed una scatenata staffetta, OCEANTEAMS.

Nata nel 2015, OCEANMAN è la più importante serie di competizioni a livello internazionale dedicata al nuoto “open water” (in acque libere) e l’appuntamento in Romagna è tra i più partecipati dell’intero calendario mondiale.